İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki yasa önerilerini görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki yasa önerilerini ele aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde yer alan “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Girne Milletvekili Sn. Hasan Küçük) (Y.Ö No: 64/3/2024)”, “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sn. Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 94/5/2025)” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sn. Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 95/5/2025)ele aldı.

Komite ilk olarak “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi'ni (Öneri Sahibi: UBP Girne Milletvekili Sn. Hasan Küçük) (Y.Ö No: 64/3/2024) ele aldı ve madde madde görüşmeye devam ederken, öneri ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra, “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sn. Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 94/5/2025) ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, yasa önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi son olarak, “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sn. Fırtına Karanfil) (Y.Ö No: 95/5/2025)ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, önerinin ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Trafik Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy, Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars da katıldı.