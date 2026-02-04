"Nüfusun ancak yüzde 4-8’i kamusal sağlık tarafından taranıyor"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla yayımladığı açıklamada, “Bu ülkede kamusal sağlık tarafından yürütülen erken tanı, tarama programı yoktur. Nüfusun ancak yüzde 4-8’i kamusal sağlık tarafından taranmaktadır” denildi.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, KKTC İstatistik Kurumu 2024 verilerinin açık olduğu ve gerçeği net şekilde vurguladığı kaydedildi. Açıklamada, 2024’de yaşanan bin 746 ölümün 891’inin dolaşım sistemi hastalıklarından (yüzde 51), 225’inin kanserden (yüzde 13), 180’inin solunum sistemi hastalıklarından (yüzde 10) gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Bu rakamların, erken tanı ve tarama ile büyük ölçüde önlenebilir ölümlerin, bilinçli bir ihmalle kader hâline getirildiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, “Bu ülkede kamusal sağlık tarafından yürütülen erken tanı, tarama programı yoktur. Nüfusun ancak yüzde 4-8’i kamusal sağlık tarafından taranmaktadır” denildi.

“Sağlık Bakanlığı’nın, kanser başta olmak üzere önlenebilir hastalıklara yönelik tek bir ulusal, sistematik, sürdürülebilir ve kapsayıcı tarama programı olmadığı” savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Sağlığa erişimi sağlayamayan, koruyucu hekimliği yok sayan, halkı erken tanıdan mahrum bırakan bu anlayış, doğrudan ölümlerden sorumludur. Bu bir eksiklik değil; görev ihmali, bu bir aksaklık değil; yönetememe, halkı, halkın sağlığını önemsememedir.”

Birlik açıklamasında, herkese, kendilerini koruma, sağlıklı yaşam tarzı sürdürme, tarama programlarını talep etme ve yaptırma çağrısında bulunuldu.

“Toplantılar yaptık, sayısız önerilerde bulunduk, hiçbir adım atılmadı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, Sağlık Bakanlığı’na, ulusal tarama programlarının oluşturulması gerektiğini ve birlikte çalışıp destek vereceğini söylediği kaydedilen açıklamada, “Toplantılar yaptık, sayısız önerilerde bulunduk, hiçbir adım atılmadı” denildi.

Siyah kurdele çağrısı

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, “sağlığa erişemeyen, tarama yapmayan, sorumluluk almayan bu yönetime karşı siyah bayrak ve siyah kurdele asma” çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halk sağlığını koruyamayan, sadece popülist, sonuç alıcı olmayan açıklamalarla günü geçiren hükümeti ve Sağlık Bakanı’nı derhal istifaya çağırırız. Bu çağrı siyasi değildir; bilimsel, vicdani ve insani bir zorunluluktur.”