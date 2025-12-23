Erhürman, Mullahasan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Aysan Mullahasan’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Büyükelçi Aysan Mullahasan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan ise, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a görevinde başarılar diledi.