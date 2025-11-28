Erhürman KTÖS’ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Turfan Erhürman, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in de yer aldığı heyeti kabulünde, sendika yetkililerini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, sendika yetkilileri eğitim sistemindeki güncel gelişmelere ilişkin bilgi aktardı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar dileyerek, ziyaret anısına hediye takdim etti.