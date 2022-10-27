Erhürman:“ ‘Kahramanca konuşanlar’, KIB-TEK'i oyundan oyuna sürüklüyorlar!”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, ‘Kıb-tek’te oyunu bozduk’ sözleriyle kısa süre önce müjdelediği 13 Dolar taşıma ücreti ile yakıt getirecek şirketin bu işten vazgeçmesine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ihalesiz alımın yeniden gündeme geldiğine işaret etti.

“"KIB-TEK'te oyunu bozduk" diyerek, kendi deyişleriyle "kahramanca konuşanlar" KIB-TEK'i oyundan oyuna sürüklüyorlar!” diyen Erhürman, yakıtın bitmek üzere olduğuna da değindi.

“Teknecik'te yakıt bitiyor. 13 dolar taşıma ücreti ile yakıt getirsin diye kendisiyle anlaşma yapılan şirketin bu işten vazgeçtiği söyleniyor. Bu durumda ihalesiz alım yeniden gündemde deniliyor. Fiyat? Kalite? Denetim? Allah'a emanet!

"KIB-TEK'te oyunu bozduk" diyerek, kendi deyişleriyle "kahramanca konuşanlar" KIB-TEK'i oyundan oyuna sürüklüyorlar! Her gün reformdan söz edip memlekette ne var ne yoksa deforme etmeye devam! Yüzünüze gözünüze bulaştırmadığınız ne kaldı?!”

Üstel ‘oyunu bozduk’ dedi, 13 Dolarla övündü; şirket “bu fiyata olmaz” dedi