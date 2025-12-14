Erhürman, iddiaları yalanladı: “Fidan ile değil, Harmancı ile konuştum”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Perşembe gün gerçekleşen üçlü görüşme sırasında dışarı çıkarak yaptığı telefon görüşmesinin, “TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan” ile olduğu yönündeki haberleri yalanladı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile konuştuklarını açıkladı.

Hem kendisinin hem de Müsteşarı Mehmet Dana’nın, toplantıdan çıkıp Harmancı ile konuştuklarını, bunun hem Harmancı hem de Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’ten teyit edilebileceğini belirten Erhürman, konunun da Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu ifade etti.

“Bazı taktikler ve ezberler geride kalacak yavaş yavaş. Sabır, soğukkanlılık, şeffaflık ve kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rum basınında, üçlü görüşme sırasında toplantı salonundan çıkıp Sn. Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığıma dair haberler yer almış.

Normalde ciddiye almam ama bizde de sosyal medyada konuyla ilgili bazı paylaşımlar yapılmış. Şeffaflık ilkesi gereği söyleyeyim:

Evet ben de, Sn. Mehmet Dana da telefon görüşmeleri yaptık. İkimiz de, ortak metinde de görülebilecek olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi konusunda Lefkoşa Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Harmancı ile görüştük. İlk liderler görüşmesinde gündeme gelmemiş olan mesele esas itibarıyla belediyeler arasında görüşüldüğü için, metne yanlış bir şey yazılmasını istemedik.

Dileyenler Sn. Hristodulidis'ten veya Sn. Mehmet Harmancı'dan teyit edebilirler.

Bazı taktikler ve ezberler geride kalacak yavaş yavaş. Sabır, soğukkanlılık, şeffaflık ve kararlılıkla devam edeceğiz.”