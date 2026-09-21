Erhürman-Guterres görüşmesi 26 Eylül’de

Tümay TUĞYAN

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, 26 Eylül Cumartesi günü New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre Erhürman’ın 24 Eylül Perşembe günü ise BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

New York’a gitmek üzere 23 Eylül Çarşamba sabahı adadan ayrılacak olan Erhürman ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlamalarının ardından 27 Eylül Pazar akşamı Kıbrıs’a dönecek.

BM’nin 81. dönem genel kurul çalışmalarına katılmak üzere Cumartesi günü New York’a giden Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ise 23 Eylül Çarşamba günü Guterres ile bir araya gelecek.

Temaslarında Hristodulidis’e eşlik eden Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamaya göre, Kıbrıslı Rum lider yarın da Angela Holguin ile görüşecek.

New York’ta Guterres veya Holguin’in katılımıyla, üçlü bir görüşmenin mümkün olup olmadığının sorulması üzerine, şu an için böyle bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalinin olmadığını hatırlatan Letimbiotis, ancak, Guterres’in programının böyle bir toplantının gerçekleşmesine imkân vermesi durumunda, “böyle bir toplantının yapılabilmesini sağlamak amacıyla New York’taki kalış süremizi uzatmayı değerlendiriyoruz” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, New York’ta bir üçlü görüşmenin veya bir 5+1’in gerçekleştirilmesinin söz konusu olmadığını, şartların bunun için henüz oluşmadığını ifade etmişti.

Cyprus Mail’in haberine göre Letimbiotis, Holguin’den doğrudan haber almayı bekleyeceklerini ifade ederek, “Guterres ile yapılacak bir toplantının büyük önem taşıyacağını, çünkü bu toplantının şimdiye kadar atılan adımların ortak bir şekilde gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini ve daha da önemlisi, yakın gelecekte atılabilecek adımların ele alınmasını içereceğini” söyledi.

Eylül'ün ilk haftası adaya gelmesi planlanan ancak sağlık sorunları nedeniyle bu ziyaretini iptal eden Angela Holguin’in tarafları, BM’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ‘yakınlaşmalar belgesi’ üzerinde bilgilendirmesi bekleniyor.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis 23 Eylül Çarşamba günü ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel kurula hitabı ise yarın gerçekleşecek.