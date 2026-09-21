“Yaşamını yatağa bağlı sürdürecek”

Serap ŞAHİN

Taşkınköy’de uğradığı bıçaklı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Zhanerke Abdrazakova’nın omuriliğinde geri dönüşümsüz hasar oluştu. Abdrazakova’nın el ve ayaklarında hareket ve his bulunmazken, solunumu cihaz desteğiyle sağlanıyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan, Abdrazakova’nın omuriliğinde geri dönüşümsüz hasar oluştuğunu, el ve ayaklarında hareket ve his bulunmadığını, solunumunun cihaz desteğiyle sağlandığını ve bundan sonraki yaşamını yatağa bağlı sürdüreceğini açıkladı.

Birtan, Abdrazakova’nın bilincinin açık olduğunu ancak omuriliğinin aldığı hasar nedeniyle ciddi nörolojik sorunları bulunduğunu belirtti.

“Ellerde, ayaklarda oynama, hissetme yok. Solunumu da cihaza bağlı. O destekle ancak solunum alabilir” diyen Birtan, Abdrazakova’nın bundan sonraki süreçte sürekli bakıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Abdrazakova’nın ailesine bakım konusunda eğitim verildiğini belirten Birtan, annesi ve kardeşlerinin de ülkede bulunduğunu kaydetti.

“Omuriliğinde geri dönüşümsüz hasar oluştu”

Abdrazakova’nın genel durumunun ciddi olduğunu ifade eden Birtan, geçirdiği ameliyatın başarılı olduğunu ve sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiğini ancak saldırıda omuriliğin aldığı hasarın geri dönüşümsüz olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Metropol Süpermarket’te 3 Ağustos’ta meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Zhanerke Abdrazakova bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından M.B.K. de aynı bıçakla kendisini yaralamış, her iki kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin mahkemede aktardığı bulgulara göre M.B.K., 30 Temmuz’da ülkeye giriş yapmış, 3 Ağustos’ta ise Abdrazakova’yı Ortaköy’de gördükten sonra bir dükkândan bıçak satın alarak genç kadını takip etmişti. Zanlının Taşkınköy’deki markette Abdrazakova’yı 23 santimetrelik bıçakla defalarca bıçakladığı, ardından kendisini yaraladığı belirtilmişti.

M.B.K. hakkında “taammüden katle teşebbüs”, “ağır yaralama” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüş, zanlı 14 Ağustos’ta yeniden çıkarıldığı mahkemede 3 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmişti.

Abdrazakova ise saldırının ardından karaciğer ve akciğerindeki yaralanmalar nedeniyle müdahaleler geçirmiş, 13 Ağustos’ta Beyin Cerrahisi tarafından ameliyat edilerek baş bölgesindeki yabancı cisim çıkarılmıştı. Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos’ta genç kadının söylenenleri anlayabildiğini ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.