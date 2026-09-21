Kriz sona erdi: Öğrenci taşımacılığı yarın başlıyor

UBP – DP Hükümeti, taşımacıların taleplerinin bir kısmını kabul etti; ikinci haftasına giren öğrenci taşımacılığı krizi son buldu.

Eğitim Bakanlığı ile taşımacılar arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenci taşımacılığı yarın sabah başlıyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, protokolün az önce imzalandığını ve öğrenci taşımacılığının yarın sabah itibariyle başlayacağını söyledi.

Toploğlu, ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapılacağını da ifade etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı geçtiğimiz hafta boyunca, hükümet tarafınca taşımacıların taleplerine kulak tıkanması nedeniyle öğrenci taşımacılığı durmuştu.