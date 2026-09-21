Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarından başlayarak 3 gün sağanak; çarşamba ve perşembe günü ise fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 22-28 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, cumaya kadar az bulutlu açık yer yer kısa süreli sağanak, sonraki günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 , dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında olacak. En düşük hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve dağlık kesimlerde 17 – 20, sahillerde ise 20-23 derece civarlarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtınamsı, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.