“Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı kâğıt üzerinde kalıyor”

Hukukçu Aslı Murat, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki özel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt’ta belediye başkan adayı Reşat Kansoy ile birlikte geçen hafta bazı ilk ve ortaöğretim okullarını ziyaret ettiklerini belirten Murat, bina güvenliğinden fiziki koşullara kadar birçok sorun bulunduğunu, ancak özellikle özel eğitim alanındaki ihtiyaçların dikkat çektiğini ifade etti.

Murat, Yeşilyurt’ta Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim okulu bulunduğunu, ancak bu okulun Güzelyurt ve Lefke’nin tamamına hizmet vermeye çalıştığını belirterek mevcut kapasitenin ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

Genel eğitim okullarında da özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç duyulan okullara haftanın yalnızca belirli günlerinde gidebildiğine işaret eden Murat, bunun özel gereksinimli çocukların eğitiminde önemli sorunlara yol açtığını kaydetti.

“Ailelerin yüzde 48’i kamu desteğinden hiç yararlanamıyor”

Kıbrıs Otizm Derneği’nin 50 aileyle gerçekleştirdiği araştırmaya da değinen Murat, ailelerin yüzde 40’ının bireyselleştirilmiş eğitim programlarını yetersiz bulduğunu, yüzde 35’inin kaynaştırmadaki öğretmenlerin bilgi ve donanım eksikliğine, yüzde 25’inin ise gölge öğretmen maliyetine dikkat çektiğini aktardı.

Murat, araştırmada ailelerin yüzde 48’inin kamu desteğinden hiç yararlanmadığını, yüzde 52’sinin ise aldığı desteği yetersiz bulduğunu belirterek, “Yani mesele birkaç ailenin yaşadığı münferit bir sıkıntı değil” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimine ilişkin yasal düzenlemelerin bulunduğunu hatırlatan Murat, 24/2022 sayılı Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası’nın Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP), kaynaştırma ve bütünleştirme, kaynak odaları ve sınıf içi destek gibi uygulamaları öngördüğünü söyledi.

Ancak gerekli tüzüklerin ve destek mekanizmalarının tamamlanmaması nedeniyle yasada tanınan hakların sınıflarda yeterince karşılık bulmadığını savunan Murat, “Yasayı çıkarmak yetmez. Uygulamada sınıfta kalan bir Milli Eğitim Bakanlığı var” ifadelerini kullandı.

“Gölge öğretmen maliyeti ailelerin omuzlarına bırakılıyor”

Murat, özel eğitimde yaşanan sorunların en açık örneklerinden birinin gölge öğretmen uygulaması olduğunu belirtti.

Çocuğun birebir desteğe ihtiyaç duyması halinde bu desteğin maliyetinin ailelerin üzerine bırakıldığını ifade eden Murat, ailenin maddi gücü bulunmadığında çocuğun bu destekten yararlanamadığını söyledi.

“Bu da hem özel gereksinimli çocuk için, hem sınıftaki öğretmen için hem de sınıfın geri kalanı için eğitime erişimde çok ciddi sorunlar yaratıyor” diyen Murat, gölge öğretmenin yasal statüsü, istihdamı ve finansmanının da açık biçimde düzenlenmediğini kaydetti.

Murat, “Sonuçta parası olan aile çocuğuna destek sağlayabilirken, olmayan sağlayamıyor. Bunun adı eğitimde fırsat eşitliği olamaz” dedi.

“Kaynaştırma, çocuğu sınıfa kaydetmekle olmaz”

Öğretmenlerin de mevcut sistem içerisinde yalnız bırakıldığını savunan Murat, kaynaştırma eğitiminin yalnızca özel gereksinimli bir çocuğun genel eğitim sınıfına kaydedilmesiyle sağlanamayacağını vurguladı.

Murat, “Öğretmeni güçlendirmek, BEP’i gerçekten uygulamak, gerektiğinde birebir desteği sağlamak ve çocuğun ihtiyacına göre okulu ve sistemi uyarlamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Özellikle Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde, bununla birlikte diğer bölgelerde de ihtiyaca yanıt verecek kapasitenin artırılması gerektiğini belirten Murat; özel eğitim öğretmeni ve uzman kadrolarının güçlendirilmesi, BEP ve kaynaştırma sisteminin etkin biçimde işletilmesi ve gölge öğretmen desteğinin veya benzer bir desteğin kamusal olarak karşılanması gerektiğini ifade etti.