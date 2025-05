Erhürman: “Güney’deki yasa eşdeğerciden müteahhide herkesi ilgilendiriyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney’de bir yasa çıkarıldığını ve söz konu yasanın herkesi kapsadığını vurguladı.

“Sadece yabancı müteahhidi ya da emlakçıyı değil, sadece Türkiyeli ya da Kıbrıslı Türk müteahhidi değil, herkesi kapsıyor. Eşdeğerci olup da malını satıncaya kadar bu iş herkesi ilgilendiriyor, defalarca söyledik” diyen Erhürman, TMK’yı kurarken ne yapıldıysa şimdi de aynısının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Erhürman, “Mülkiyetle ilgili davalar kaç senedir yoktu?” diye sordu ve diyalogsuzluğun, diplomasisizliğin, bu memlekette gerçekleşmeyeceğini herkesin bildiği bir çözüm modelini insanlara sunmanın; “Çözümsüzlük çözümdür” tezini savunmanın sonuçlarının yaşandığına işaret etti. Erhürman, “Yürüyün de korkmayın” diyerek, bilinçsizce ve plansızca hareket etmenin sonuçlarıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi.

“Hiçbir iş düzgün yürümüyor”

Meclis açılışında yaşananlarla ilgili konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk basın mensuplarının Meclis’e alınmamasını eleştirdi. “Meclis Başkanı "haberim yoktur" diyorsa, o zaman bir sorun vardır. Meclis Başkanı ev sahibidir. Kimlerin geleceğinden haberi yoksa, buradaki organizasyonun nasıl yapıldığı ortaya çıkar” diyen Erhürman, söz konusu durumun Kıbrıs Türk halkının varlığı açısından sevinilecek gelişmeler olmadığına dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu ülkede bir halk vardır ve teamülleri vardır. Bu ülkede ne yapılacaksa, bu teamüllere uygun şekilde yapılmalıdır” diye konuştu. Eğitimde yaşananlarla ilgili de konuşan Erhürman, eğitimde bir kural değişecekse, bunun çok uzun ön çalışmalarının olması gerektiğine dikkat çekti. İkinci dönemin sonunda, bir gecede tüzük değiştirilemeyeceğine işaret eden Erhürman, “Planlama dediğimiz şey, emek ve çalışma gerektirir” ifadelerini kullandı. “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’deki halkı kardeşi olarak kabul eder. Futbol maçlarında bile bu böyledir. Onların sevinci, bu halkın sevincidir. Buradaki halkın içinde, doğum yeri neresi olursa olsun, herkes vardır. Buradaki halkın kendi kuralları vardır. Bu, çok tartışılacak bir konu değildir. “Egemenlik-iki devlet” diyenlerin bu tartışmayı körüklemesi ise ayrı bir anomalidir” diyen Erhürman, memlekette hiçbir işin düzgün yürümediğini vurguladı.

“Değişim zamanı geldi”

Artık değişim zamanının geldiğinin altını çizen Tufan Erhürman, sokağın da bunu söylediğini belirtti. Erhürman, “Mesele bir çözülmedir. Bir çözülme yaşanıyorsa, bunun doğal sonucu değişimdir. Herkes, her şeyin farkında. Bakanlar Kurulu denilen yapıda bazı bakanların olan bitenden bile haberi yok. Pek çok Bakanlar Kurulu toplantısında, bakanların neyin altına imza attığının farkında olmadığını görüyoruz. Her yerde problem var. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Bu arkadaşların yönetimde olduğu her gün, bu ülkenin geleceğinden çalınmış bir gündür. Her gün, bulunduğumuz noktanın gerisine düşüyoruz” dedi. Mülkiyetle ilgili sorunlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Mülkiyetle ilgili davalar kaç senedir yoktu?” diye sordu ve diyalogsuzluğun, diplomasisizliğin, bu memlekette gerçekleşmeyeceğini herkesin bildiği bir çözüm modelini insanlara sunmanın; “Çözümsüzlük çözümdür” tezini savunmanın sonuçlarının yaşandığına işaret etti. Erhürman, “Yürüyün de korkmayın” diyerek, bilinçsizce ve plansızca hareket etmenin sonuçlarıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. “Biraz bilgi sahibiysen, biraz tarihle ilgilendiysen, bütün bunların karşına çıkacağını öngörürdün. Biz bu senaryoları yaşadık. 15 yıl boyunca neden gündemimizde olmayan şeyler şimdi bir anda gündemimize geldi?” diye soran Erhürman, geçmişteki Orams ve Hurma Davalarından örnekler verdi.

“Hikaye anlatmaktan vazgeçin”

Güney’de bir yasa çıkarıldığını ve söz konu yasanın herkesi kapsadığını vurgulayan Erhürman, “Sadece yabancı müteahhidi ya da emlakçıyı değil, sadece Türkiyeli ya da Kıbrıslı Türk müteahhidi değil, herkesi kapsıyor. Eşdeğerci olup da malını satıncaya kadar bu iş herkesi ilgilendiriyor, defalarca söyledik” diye konuştu. Herkesi kapsayan bir yasa olduğunu yineleyen Erhürman, TMK’yı kurarken ne yapıldıysa şimdi de aynısının yapılması gerektiğine dikkat çekti. “İskele’de avukat, emlakçı, müteahhit ile ilgili davalar açılıyor ve sen bu davaları Maraş’ta bir şey yaparak engelleyeceğini düşünüyorsun” diye eleştirilerde bulunan Erhürman, geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir numaralı gündeminin Maraş olduğunu anımsattı. Üzerinden beş yıl geçtiğine işaret eden Erhürman, “Bu film olmaz, buradan bir şey çıkmaz. Şimdi yaşanan problemlerle alakası yok. TMK ile bu davaların farkını bilmeyen insanlar var. Ortada bitmiş ve zarar veren bir süreç var. Bu ülke yönetilmiyor. Bu film bitti. Halkımıza düşen de bu filmin bittiğini yazan kağıda imza atmaktır” dedi. “Bu memlekete artık hikaye anlatmaktan vazgeçin” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunacaksa, bunun yolunun; iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu kaydetti.

“Bilgi tercih değil, olgusal bir durumdur”

“Bu bir bilgidir. Bilgi, herkesin sahip olması gereken bir şeydir; bir tercih değil, olgusal bir durumdur” diyen Erhürman, çözümsüzlük çözümdür anlayışını eleştirdi. Tufan Erhürman, mülkiyet konusunda yaşananları da özetleyerek, “Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ülkeyi öyle bir noktaya getirdi ki Hristodulidis, “Bunlar çözüm istemiyor, üstelik Rumların mallarını da satıyorlar” diyor. “Ben çözüm isterim, o istemez; ne yapayım, ekonomimi mi durdurayım?”ken, şimdi cümle tam tersine döndü. Dön bak TMK’ya: Neyin üstüne kuruldu? AİHM’e uygunluk, iki bölgelilik ilkesi, çözüm iradesi... 2004’te “evet” dedim. Buna rağmen, AİHM’e “uygun bir komisyon kuruyorum” dediğimiz için etkin iç hukuk yolu kabul edildi. Şimdi ise çözüm iradem yok, iki bölgelilikten vazgeçtim, AİHM kararlarına da bakmıyorum diyen bir zihniyet var. O yüzden bu noktaya gelindi” dedi. Hristodulidis’in, hukuku siyasetin enstrümanı haline getirdiğine dikkat çeken Erhürman, hukuku mülkiyette siyasetin aracı haline getirdiği gibi, yükseköğretimde ve turizmde de bunu yapabileceğini dile getirdi.