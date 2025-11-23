Erhürman: Bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir üzüntü duyuyorum, konunun takipçisiyim

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir süredir devam eden 20 yaşındaki "vatansız" kadın olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenirken hükumetin yetki alanındaki konularla ilgili girişimleri diyalog yoluyla yürüteceğimi, bu konularda medya üzerinden tartışmaya girmeyeceğimi söylemiştim.

Bir aylık süre içerisinde bu sözüme sadık kaldım. Kalmaya da devam edeceğim. Çünkü bana göre önemli olan Cumhurbaşkanlığı ile hükumet arasında iktidar, üstünlük, görünürlük yarışması yaratmak değil, işlerin hukuka ve adalete uygun bir şekilde yürümesini sağlamak.

Bir süredir devam eden 20 yaşındaki "vatansız" kadın olayını da öğrendiğim andan itibaren aynı yaklaşımla takip ettim.

Dün gece itibarıyla bu sabah sorunun çözüleceği bilgisine sahiptim ama öğrendim ki hala aynı durum devam ediyor.

Bu ülkede doğan ve tüm tahsilini bu ülkede yapmış olan kişilerin 18 yaşına geldiklerinde, analarının-babalarının yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın, diğer prosedürlerde bir sorun olmaması kaydıyla, istisnai yurttaşlık süreciyle yurttaş yapılması uygulaması 2019'dan beri var. Bu genel uygulamanın yapılabilmesi için de kişinin TC vatandaşı olması şartı yok.

An itibarıyla, yaşanan bürokratik sıkıntılar dolayısıyla, burada doğmuş ve bütün tahsil hayatını burada geçirmiş bir kadının bütün bunları yaşamak zorunda kalmış olmasından yalnızca Cumhurbaşkanı olarak değil, bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir üzüntü duyduğumu söylemek zorundayım!

Konunun takipçisiyim."