Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden çocuklara şenlik

Erenköy-Karpaz Belediyesi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocuk şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenierenköy 8 Ağustos Çim Sahası’nda yer alan etkinlik, Arkın Karpaz Gate Marina ana sponsorluğunda ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, bölge çocukları oyun parkları, animasyon gösterileri, müzikli oyunlar, yüz boyama, halat çekme, ip atlama, şişme futbol, çember oyunu, el baskısı ve paraşüt oyunlarına katıldı; geleneksel oyunlar oynayarak, şişme oyun alanları ve survivor parkurunda da vakit geçirdi.

Bakırcı: “Çocuklar bizim her şeyimiz”

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Bakırcı, belediye olarak bölge çocuklarına yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarda tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.