Erden Timur 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklandı
Türkiye'de futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası soruşturmadan ayrılan NEF Holding Y.K Başkanı ve eski Galatasaray Başkanvekili Erden Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklandı.
Türkiye'de futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılan NEF Holding yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklandı.
Cuma günü gözaltına alınan Timur, pazartesi sabahı ifadesini alan savcılık tarafından "kara para aklama" suçlaması ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
Timur'un savcılıktaki ifadesinin ardından dosyası "delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine" mevcut dosyadan ayrıldı.
Savcılığın sevk yazısında, Timur'un yasadışı bahis ile elde edilen paraları akladığı iddia edildi ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"dan tutuklanması talep edildi.