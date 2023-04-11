Ercan’da elektrik alarmı!

Ertuğrul SENOVA

Yeni Ercan Havalimanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 18 Nisan’da yapılacak açılışı öncesi elektrik krizi patlak verdi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre yapımı henüz tamamlanmayan ancak Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ercan’ın henüz bağlanmayan elektriği, EL-SEN’in eylemine takılmış durumda.

Hükümeti “alarma” geçiren söz konusu gelişmeyle ilgili Başbakan Ünal Üstel’in KIB-TEK yönetimine “acilen bir çözüm bulmayı” emrettiği ifade ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre hükümet, enerjide olduğu gibi teknik işler için de dışarıdan hizmet alımı yoluna gitmeye hazırlanıyor.

Hükümet, dıştan hizmet satın alma yoluna gidecek

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan hükümet ortaklarından, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Elektrik bağlantısı maalesef EL-SEN’in eylemine takıldı. EL-SEN, grev yasağına rağmen arızalara müdahale etmiyor. Bu nedenle elektrik kontrolleri yapılamıyor. Çalışmalar yürütülemiyor” dedi.

Arıklı, “Gerekirse dışarıdan hizmet satın alıp, kontrol işlemini yapacağız. Ardından da elektrik bağlanacak” şeklinde konuştu.

“Eyleme biraz daha sabredeceğiz, gerekirse bu konuda da dıştan hizmet satın alacağız”

EL-SEN’in eylemine ilişkin soru üzerine de konuşan Arıklı, “Biraz daha sabredeceğiz, gerekirse arızalara müdahale konusunda da dışarıdan hizmet satın alma yoluna gideceğiz” dedi, “Vatandaşı elektriksiz bırakamayız” ifadelerini kullandı.