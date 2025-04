En İyi Film Ödülü “Smaragda”ya gitti

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta sinemanın en nitelikli ve büyük etkinliği olan 9 günlük maraton Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2025, Limasol'daki Rialto Tiyatrosu’nun evsahipliğini yaptığı ödül töreni ile sona erdi. Glocal Images Uluslararası Yarışması ödülleri yanı sıra, Çocuklar ve Gençler İçin bölümü takdimi Dot.on.the.Map Industry Days kazananlarına da ödüllerinin takdim edildiği gecede sanatçı Korallia Stergides'in Deep Love-Pops of Time temalı kapanış sunumu da gece oyunca yer aldı. Uluslararası yarışmada En İyi Film ödülünü Déa Kulumbegashvili'nin yönettiği İtalyan, Gürcistan, Fransa ortak yapımı “April” kazanırken bu yarışmada En İyi Kıbrıs Filmi ise yönetmen Emilios Avraam'ın ilk uzun metraj filmi “Smaragda” oldu.

Tören öncesinde ise Aliki Danezi-Knutsen'in yönettiği yazılı bir senaryosu olmayan “Çok Yakın, Çok Uzak” (Birlikteyken Ayrı) isimli yarışma filmi de gösterildi ve film ekibi ile soru cevap da yapıldı. Festivalin kapanışı ise Berlin’den gelen kollektifin hazırladığı “ From Berlin With Love” partisi ile sona erdi.



Rekor katılımcı ve içeriği ile Dot.on.the.Map Industry Days takdir topladı

23.Kıbrıs Uluslararası Film Günleri Festivali(CFD’s) kapanış gecesinde ilk olarak “Çocuklar ve Gençler İçin” Sanat Direktörü Athena Xenidou sahne alarak bir haftalık yapılan çalışmaları (gösterimler, sinemacılarla buluşmalar, atölyeler, film çekimi vs.) aktardı. Daha sonra festivalin endüstri bölümü olan Dot.on.the.Map Industry Days Sorumlusu Danae Stylianou sahneye gelerek çok verimli ve yoğun geçen market çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Dot.on.the.Map Industry Days jürisi seçilen proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Festival köratörlerinden Marios Lizidis ve festival elçisi Alexandra Matheou de ödüllerden önce sahne alarak bir haftada festival kapsamındaki gelişmeleri aktardı,tçm partner ve sponsorlara teşekkür etti ve hazırlanan kısa film izlendi. Tören Aleksandra Božović başkanlığındaki jürinin ödülleri açıklayarak aralarında Kültür Bakanlığı Yardımcılığı Sinema Bölümü Başkanı Elena Hristodoulidou ve Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis’in de bulunduğu yetkililer tarafından takdim edilmesi ile sona erdi.



Smaragda’ya En İyi Film, Niovi Charalambous’a En İyi Performans Ödülü

Festivalin açılış filmi olarak da gösterilen yönetmen Emilios Avraam'ın sosyal ağlardaki faaliyetleri yoluyla kendini keşfetme yolculuğuna çıkan ve hayatın belirsizlikleriyle yüz yüze gelen orta yaşlı bir kadına odaklanan ilk uzun metraj filmi “Smaragda-I Got Thick Skin and I Can't Jump” En İyi Kıbrıs yapımı olurken başarılı performansı ile de filmin oyuncusu Niovi Charalambous En İyi Performans ödülünü kazandı.

Ödül kazananların listesi



Kıbrıslı Filmler Yarışması

En İyi Film: Smaragda,yönt: Emilios Avraam

En İyi Yönetmen: Kyros Papavassiliou (The Sock filmi ile)

En İyi Oyuncu Ödülü: Niovi Charalambous, (Smaragda filmi ile)

Glocal Images Uluslararası Yarışması

En İyi Yönetmen Ödülü: Jonathan Millet( Ghost Trail filmi ile)

Jüri Özel Ödülü: Seeking Haven for Mr. Rambo, yönt: Khaled Mansour

En İyi Film Ödülü: April,yönt: Dea Kulumbegashvili

En İyi Görüntü Yönetimi: Vytautas Katkus(Saulė Bliuvaitė’nin Toxic filmi ile)

1.Mansiyon Ödülü: Sun Never Again, yönt: David Jovanović

2.Killerwood, yönt:Christos Massalas

Seyirci Ödülü: Ghost Trail,Yönt:Jonathan Millet