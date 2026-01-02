En fazla yağış Ziyamet’te kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 5 kg ile Ziyamet’te kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Ziyamet'i metrekareye 3 kg ile Geçitkale takip ederken, yağış alan diğer bölgelere ise 0.1 ile 0.4 kg arası yağış düştü.