Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En fazla yağış Ziyamet’te kaydedildi
En fazla yağış Ziyamet’te kaydedildi

En fazla yağış Ziyamet’te kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 5 kg ile Ziyamet’te kaydedildiğini açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 5 kg ile Ziyamet’te kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Ziyamet'i metrekareye 3 kg ile Geçitkale takip ederken, yağış alan diğer bölgelere ise  0.1 ile 0.4 kg arası yağış düştü.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler : ,