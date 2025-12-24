En fazla yağış Karaoğlanoğlu’na düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Lapta’da 11, Taşkent, Selvilitepe, Mağusa’da 10, Ziyamet’te 9, Alsancak’ta 8, Sipahi, Kaleburnu, Beylerbeyi’nde 7, Boğaz, Yenierenköy’de 6, Esentepe, Mehmetçik, Girne’de 4 ve Beyarmudu, Çayönü, Salamis’te 2 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.