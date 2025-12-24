Lefkoşa18 °C

  3. En fazla yağış Karaoğlanoğlu’na düştü
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 15 kilogram ile Karaoğlanoğlu’na düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Lapta’da 11, Taşkent, Selvilitepe, Mağusa’da 10,  Ziyamet’te 9, Alsancak’ta 8, Sipahi, Kaleburnu, Beylerbeyi’nde  7, Boğaz, Yenierenköy’de 6, Esentepe, Mehmetçik, Girne’de 4 ve Beyarmudu, Çayönü, Salamis’te 2 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.

