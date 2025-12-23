En fazla yağış Gönendere, Akıncılar, Beyarmudu ve Pile'ye

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekare başına Gönendere ve Akıncılar 16; Beyarmudu ve Pile 14; Mallıdağ 13, Sandallar, Ercan ve Akdoğan12; Devlet Üretme Çiftliği, Alevkayası, Mağusa ve Salamis 11; Balıkesir, İskele, Kırıkkale ve Esentepe 10; Değirmenlik 9, Geçitkale, Dörtyol, Lefkoşa ve Tatlısu 7; Serdarlı, Bostancı, Mehmetçik, Kantara ve Vadili 5; Güzelyurt, Türkeli, Çayırova, Taşkent, Zümrütköy ve Gönyeli 4 kilogram yağış aldı.