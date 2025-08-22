Emekçilerin mücadelesi sonuç verdi, hükümet ile uzlaşıya varıldı

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi 9'uncu gününde sonuç verdi, Hükümet ile Koop-Sen arasında uzlaşıya varıldı.

Hükümet yetkilileri bugün Başbakanlık'ta sendika yetkilileriyle görüştü.

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz toplantının ardından yaptığı açıklamada, verilen mücadelenin sonuç verdiğine dikkat çekti, "Hiç kimse işten çıkarılmayacak. Önümüzdeki hafta protokol için çalışmalar yapılacak" dedi.

Bugün Başbakanlık önünde toplanan emekçiler, Başbakanlık önünde mücadele ateşi de yaktı.