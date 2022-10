“Emekçilerin alın teri çalınıyor, bedeli ağır ödenecek”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) belediyelerin katkı paylarının ödenmemesinden dolayı örgütlü oldukları ve maddi yönden sıkıntılar yaşayan Lapta, Yeni Erenköy ve Büyükkonuk belediyeleri için sokağa iniyor. İki sendikadan da yapılan açıklamada 10 Ekim Pazartesi günü hem Meclis, hem de Başbakanlık önünde eylem yapılacak.

“Emekçilerin hakkı gasp ediliyor, ‘bugün yarın en geç falan gün’ diyerek emekçilerle dalga geçiliyor. Pazartesi günü yer yerinden oynayacak” diyerek başka çıkış yolları kalmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan ilgili belediyelerin başkanları ise ciddi mağduriyet yaşadıklarını anlatarak, hükümete katkı paylarını ödemesi konusunda çağrı yaptı. Pazartesi günü gerçekleşecek olan eyleme belediyeler de destek verecek.

Sendika Başkanları ne dedi?

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Pazartesi günü yer yerinden oynayacak”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede ÜstEl hükümetinin Salı gününden beri kendilerini ertelediğini belirterek, “Pazartesi günü yer yerinden oynayacak. Bize başka çıkış yolu bırakmadılar” dedi.

Yalınkaya’nın açıklaması şöyle:

“UBP-DP-YDP hükümetinin yalan vaatlerinden ve süreye oymak için çevirdikleri oyundan artık bıkmış durumdayız. Bardağın taştığı bu süreçte tüm diyalog girişimlerimiz de bizlere söylenen yalanlar nedeniyle çöktü. Yaptığımız toplantıda B planları dahi olduğunu ve en geç Salı gününe kadar ödeyeceklerinin sözünü vermişlerdi. Günlerdir bekliyoruz ve verdikleri sözleri tutmuyorlar.

Pazartesi günü hem Başbakanlık, hem de Meclis önünde eylem yapıyoruz. Bu kez yer yerinden oynayacak. Bizlere başka çıkış yolu bırakmadılar. Bize B planı dahi olduğunu söylemiş olmalarına rağmen, A planını bile devreye koymadılar. Önümüzdeki ay hiçbir belediye maaş ödeyemez duruma gelecek. Verdikleri sözleri bile tutmadıkları açık. Kaç gündür ‘bugün, yarın’ diyerek erteliyorlar. Bu hükümet emek hırsızıdır. Belediye emekçilerinin alın teri çalınıyor. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam:

“Emekçilerin hakkı gasp ediliyor, sabrı zorlanıyor”

“Ödenmesi gereken katkı payları aylardır ödenmiyor. Geçen hafta ödeneceği söyleminin ardından bile 1 haftalık süre geçti ve ne yazık ki bir ses çıkmadı. Hükümet sürekli olarak oyalama taktiği uyguluyor. Sürecin en başında da belirttiğimiz gibi, belediyelerin yerel gelirlerden yasal olarak hak ettiği payı alamadığı takdirde, maaşların dahi ödenemeyeceğinin altını çizmiştik. Hem Başbakan, hem Maliye Bakanı haklı olduğumuzu, gereken payın ödeneceğini defalarca belirtmelerine rağmen, ‘Bugün, yarın en geç falan gün’ diyerek emekçilerle dalga geçiyor. 2 ayı aşkın bir süredir emekçilerin hakkı gasp ediliyor. Gelinen aşamada emekçilerin sabrı zorlanıyor. Maalesef bazı belediyeler maaş ödeyemez duruma gelmiştir. Toplanan yerel gelirlerden, verilmesi gereken belediye payı verilmediği takdirde, maaş ödeyemeyen belediye sayıları katlanarak artacak. Artan sayılara paralel sendikamızın eylemlilik boyutu da yükselecek. Hükümete sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını protesto etmek amacıyla, maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak Pazartesi eylemde olacağız.”

İlgili belediyeler ne dedi?

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Çalışanlarımızın ciddi bir mağduriyeti var”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediye çalışanlarının maaş geriliği olduğunu hatırlatarak, hükümete katkı paylarını ödeme çağrısında bulundu, Pazartesi günkü eyleme destek vereceklerini ifade etti.

Sennaroğlu YENİDÜZEN’e şunları söyledi:

“Pazartesi günü gerçekleşecek olan eyleme Büyükkonuk Belediyesi olarak destek vereceğiz. Belediyemizin maaş konusunda iki üç ay geriliği vardır. Üç aydır bizleri ‘bugün, yarın ödenecek’ diye erteliyorlar. Çalışanlarımızın ciddi bir mağduriyeti vardır. Bizler olaya siyasi açıdan bakmıyoruz. Bu iş siyasetin çok üzerindedir. Gelirleri toplayamaz hale geldik. Şu an çalışanımız maaş bekleniyor. Bu konuda ciddi bir sıkıntımız var. Halkın belediyeye olan borcu 4 milyon TL, bizim ise çalışanımıza ödememiz gereken 2 milyon TL… Bu ortamda bırakın hizmet vermeyi, çalışanlarımızı bile ödeyemez durumdayız. Devletin katkı paylarını vermemiş olması katkı çalışanımızın canını yakıyor. Gece gündüz demeden kaynak arayışı yapıyoruz ancak bölgemiz kırsal bir belediye ve insanlarımız ekonomik krizden etkilenmiş durumda. Devlet yetkilileri unutmamalı ki, çalışanlarımızın da bir evi de var ve çocuğuna ekmek almak zorunda. Halka dokunan en önemli kurumlar belediyelerdir. Bir an önce belediyelere olan aktarmalar yapılmalı. Bizim belediye olarak başka gelirimiz yok. Durum çok ciddi. Bir an önce katkı payları ödenmelidir.”

Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili Küfi Tulga:

“Borç istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz”

Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili Küfi Tulga, devletten alacakları katkı paylarını aylardır alamadıklarının altını çizerek, “Bizler borç istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz” dedi, eyleme destek vereceklerini açıkladı.

Tulga şöyle konuştu:

“Uzun bir süredir belediyelere verilmesi gereken destek verilmiyor ve bir oyalama taktiği uygulanıyor. Biz belediyeler olarak devletten borç istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Gerçekleşecek olan eyleme destek vereceğiz. Ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde belde halkımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışıyoruz, kendi imkânlarımız ve kaynaklarımızla gereken hizmeti veriyoruz da ama gün gelecek kendi kaynaklarımız da bitecek. 51/95 sayılı Belediye Yasası hiç güncellenmedi ve biz belediyeler olarak bunun büyük sıkıntısını yaşıyoruz. Belediyeleri birleştirerek reform yapabileceklerini sanıyorlar. Yenierenköy Belediyesi 12 yerleşim yerine hizmet veren bir belediye ve yüzölçümü olarak zaten büyük bir yere sahip. Bir de Dipkarpaz Belediyesi ile birleştirilerek daha da büyümesi sağlanacak. Yani yüzölçümü bir o kadar daha büyüyecek. Hakkımızı aramaya kadar savunmaya devam edeceğiz.”