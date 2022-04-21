‘Elektrik kesen’ Kıb-Tek çalışanı teminata bağlandı

Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan H.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlının ‘Görevi Kötüye Kullanma, Elektrik Kesme Kastıyla İşlere Zarar Verme, Mülke Tecavüz! suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12-13 Nisan 2022 tarihinde, Lefkoşa’da yetkili makam olan KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almaksızın söz konusu yerlerden içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra, kurumların içindeki elektrik trafosunun şalterini Elektrik Kurumu’ndan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verdiğini ve görevi kötüye kullandığını belirtti. Olayın Polisin bilgisine 14 Nisan 2022 tarihinde geldiğini söyleyen Sensev, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip şubeye getirildiğini ve yapılan soruşturmada söz konusu yerlere girip elektrik şalterlerini indirdiğini sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.

Polis, H.Ç’nin aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.