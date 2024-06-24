Elektriğe yüzde 13 zam kapıda

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, elektrik enerjisi birim fiyatlarına yüzde 13’lük zam yapmaya hazırlandığı açıklandı.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından gündeme taşınan iddiaya göre hükümet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ihtiyaç duyduğu yüzde 26’lık zammı, “hayat pahalılığına yansımaması” adına ikiye böldü, yüzde 13’lük ilk zammı geçtiğimiz ay uyguladı.

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Tuğcu, bu hamlenin “hayat pahalılığına daha az yansıması ve asgari ücretin daha az artması” adına yapıldığını söyledi.

Tuğcu, yüzde 13’lük ikinci zammın da önümüzdeki günlerde uygulanacağını açıkladı.