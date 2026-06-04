Ekinci: Bu ülkenin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, ekonomi, dijital dönüşüm, gençlik politikaları ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs TV’de Seher Akbağ’ın sorularını yanıtlayan Ekinci, ülkenin mevcut yapısal sorunlarının günü kurtarmaya yönelik adımlarla çözülemeyeceğini ifade etti. Ekinci, Kıbrıs’ın kuzeyinin yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mevcut sistem üzerinde yapılacak küçük düzenlemelerin yeterli olmayacağını belirten Ekinci, toplumu uzun vadeli ve sürdürülebilir bir dönüşüme ikna edecek yeni bir vizyon ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

“Bu enkazı devralacak hükümetin pembe tablolar çizmesi gerçekçi olmaz” diyen Ekinci, ekonomik sorunların çözümü için makro politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumun karşı karşıya bulunduğu ekonomik sıkıntıların ancak güçlü bir siyasi irade ve geniş toplumsal uzlaşıyla aşılabileceğini ifade etti.

Dijital dönüşümün bu yeni ekonomik modelin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Ekinci, TDP’nin Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Bakanlığı kurulmasını savunduğunu söyledi. Dijitalleşmenin yalnızca teknolojiyle ilgili bir konu olmadığını kaydeden Ekinci, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar tüm alanlarda verimlilik ve şeffaflık sağlayacak bir dönüşümden söz ettiklerini ifade etti.

“Doğru planlama için güvenilir veriler elde edilmeli”

Ülkedeki en büyük eksikliklerden birinin veri yetersizliği olduğunu belirten Ekinci, nüfusunu bilmeyen bir devletin sağlıklı eğitim, sağlık, ekonomi ve altyapı politikaları üretemeyeceğini söyledi. Veri odaklı yönetim anlayışının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Ekinci, doğru planlama yapılabilmesi için öncelikle güvenilir verilerin elde edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin kamudaki hantallığı azaltacağını ve şeffaflığı artıracağını belirten Ekinci, sağlık sisteminin dijital ortama taşınması, kamu hizmetlerine çevrim içi erişim sağlanması ve trafik cezalarının dijital yöntemlerle takip edilmesi gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıracağını ifade etti.

“Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu kurulmasını destekliyoruz”

Gençlerin ülkenin geleceğinde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, bilgi çağında gençlerin yalnızca siyasete katılan değil, yön veren aktörler haline gelmesi gerektiğini belirtti. Yurtdışına giden gençlerin ülkeye geri dönmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesini savunduklarını ifade eden Ekinci, bu amaçla “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin dijital ekonomi alanında önemli fırsatlara sahip olduğunu belirten Ekinci, öncelikli amaçlarının yurtdışına göç eden Kıbrıslı Türk gençlerin adaya dönüşünü teşvik edecek bir düzen kurmak olduğunu söyledi. Gençlerin ülkelerine dönebilecekleri, nitelikli iş bulabilecekleri ve katma değerli üretim yapabilecekleri bir ekonomik model oluşturulması gerektiğini vurgulayan Ekinci, dijital ekonomi, yazılım ve oyun teknolojileri gibi alanların bu hedef doğrultusunda önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Ekinci, hem Kıbrıslı Türk gençlerin geri dönüşünü sağlayacak hem de ülkede eğitim gören gençlerin mezuniyet sonrasında adada kalmasını teşvik edecek yeni politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Veri eksikliğinden yanlış politikalar uygulanıyor”

Ekonomide yaşanan sorunların temelinde plansızlık bulunduğunu ifade eden Ekinci, üretimden hayvancılığa kadar birçok alanda sağlıklı veri eksikliği nedeniyle yanlış politikalar uygulandığını savundu. Ülkede kaç kişinin yaşadığının, kaç hayvan bulunduğunun ve gerçek tüketim rakamlarının bilinmediğini belirten Ekinci, veri eksikliğinin doğrudan vatandaşın cebine yansıdığını söyledi.

Gayrimenkul sektöründe yaşanan kontrolsüz büyümeye de değinen Ekinci, devletin planlayıcı rolünü yerine getirmediğini savundu. Özellikle İskele bölgesinde yaşanan yapılaşmanın gerekli altyapı yatırımlarıyla desteklenmediğini belirten Ekinci, doğru planlama yapılması halinde elde edilen gelirlerin altyapı yatırımlarına yönlendirilebileceğini ifade etti.

“En az bir belediyeyi daha kazanmayı hedefliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yürütülen temaslara da değinen Ekinci, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde başlayan iş birliği sürecinin devam ettiğini söyledi. Yerel seçimler öncesinde sosyal demokrat belediyelerin korunması ve yeni bölgelerde ortak hareket edilmesi yönünde görüşmeler yürütüldüğünü belirten Ekinci, TDP’nin temel hedeflerinden birinin Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki başarıyı korumak ve en az bir belediyeyi daha kazanmak olduğunu kaydetti.

2022 seçimlerinden sonra kapsamlı bir öz değerlendirme yaptıklarını ifade eden Ekinci, partinin daha geniş kesimlere ulaşan, daha dinamik ve çözüm odaklı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. TDP’nin seçim sürecinde ekonomi, sağlık ve gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak politikalar üzerine yoğunlaşacağını belirten Ekinci, ülkede artık seçimlerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini de kaydetti.