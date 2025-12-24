Ehliyetini kaybettiği yönünde polise yalan beyanda bulunan şahsa yasal işlem

Lefkoşa’da 39 yaşındaki şahıs, öğrenci ehliyeti olmadığı hâlde ehliyetini kaybettiği yönünde polise yalan beyanda bulunarak suç işlemeye teşebbüs etti.

Polis basın bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayda zanlı S.M.(E), polise giderek öğrenci ehliyeti olmadığı halde, ehliyetini kaybettiği yönünde polise yalan beyanda bulundu.

Doldurduğu formu da görevli polise vermek suretiyle suç işlemeye teşebbüs eden şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alkollü şahıs yumruk atıp camı kırdı

Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde dün tedavi olmak için sıra bekleyen M.D.(E-37), 124 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada elinde oluşan kesiyle ilgili kendisine müdahale edilmediği gerekçesiyle, servis içerisinde bulunan kapı camına yumruk vurup, kırdı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.