“Düğünler, eğlence merkezleri, spor salonları… Tüm vakalar bu yerlerden çıkıyor”

Ülkedeki vakaların giderek artmasını değerlendiren Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bunun PCR ve antijen test sayısının artışı, vatandaşın rehavete kapılması ve bazı sektörlerin ‘salgın bitmiş gibi’ hareket etmesine bağladı.

Üstel, “Test sayılarının artmasıyla vaka tespitleri de arttı. Bunun yanında insanlarda bıkkınlık oldu, herkes artık salgın bitti gibi hareket ediyor. Düğünlerimiz, eğlence merkezlerindeki gençler, spor salonları… Tüm vakalar bu yerlerden çıkıyor. Yaptığımız etütler bize bunu gösteriyor.” dedi.

Üstel, bu açıklamaları BRT’de katıldığı Baykan Gürses Özdağ’ın 45+ Programında yaptı.

“Denetimler yetersiz”

Denetimin yeterince yapılamadığını anlatan Üstel, ilçelerdeki emniyet kurumlarının da daha çok aktif olması gerektiğine değindi. Bu sayede özellikle eğlence ve şans oyunu olan yerlere aşısız insanların girmesinin engelleneceğini kaydetti. Üstel, bu yolla girişte istenilen PCR test koşulunun da daha rahat denetlenebileceğini kaydetti.

Üstel, “Ülkeyi kapatmamak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz, Allah bize o günleri göstermesin” dedi,

Yapılan denetimlerde bu günden sonra ceza alan yerlerin de deşifre edilmesi için açıklanacağını belirtti.

“295 bin aşı yapıldı, 158 bin 556 kişi tek doz aşısını oldu”

Ülkede toplam 295 bin aşı yapıldığı bilgisini veren Üstel, ikinci doz aşısını yapılan kişi sayısının 140 bin kişi olduğunu ifade etti. 158 bin 556 kişinin de tek doz aşı yapıldığını belirtti. Aşılanmadaki bu sayının ‘yetersiz’ olduğunu dile getiren Üstel, “Toplumun %35, 40’ını aşıladık sayılır, hedefimiz %70. Temmuz sonuna dek bu hedefe ulaşmayı hedefliyorduk ama inanlarımız aşılamaya gitmedi. Bu hedefi ağustos sonuna çektik.” dedi.

Yasaklar ve teşvikler aşılanmaya talebi arttırdı

Üstel, eğlence ve şans oyunları sektörlerine girişlerde aşı ve test talebinin ve yasakların aşılanmaya olan talebi arttırdığına değindi.

Bayram sonrası aşılanmaya olan talebin arttığını anlatan Üstel, “Günde 7 bin aşılanma olurken bu rakamlar 8 binlere çıktı. Bayramdan sonra aşılanmaya talep arttı.” şeklinde konuştu.

“Sağlık çalışanları mükafatlandırılacak”

Sağlık çalışanlarının ciddi bir yorgunluğu oluştuğunu kaydeden Üstel, “16 aydır aynı işi yapıyorlar, deneyimliler ama onlara taze kan vereceğiz. İleride de mükafat olarak idari izinler vereceğiz. Çok büyük bir özveri ile çalışıyorlar.” yorumunu yaptı.

“Aşılamakta hiçbir sıkıntı yok, ne aşısı bulursak olalım”

Toplumu aşılamakta hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Üstel, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Üstel, “Ne aşısı bulursak olalım” dedi.

Varyantları tespit edecek kitlerin mevcut olduğunu kaydeden Üstel, kurallara uyulması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. “Maske, mesafe, hijyen kurallarına her koşulda uyulması gerektiğini yineledi.

“Eğitim bakanlığı ile istişare içindeyiz. Eylülde okulların açılmasını öngörüyoruz”

Eğitim konusunda da soruları yanıtlayan Üstel, şöyle devam etti: “Öğretmenlere öncelik de verdik. 50 yaşa indiğimizde risk gruplarında öğretmenler eyer verdik. Aşılanmayan öğretmen kesimi varsa, aşılanmak istemesi durumunda aşılanabilir. Eğitim bakanlığı ile istişare içindeyiz. Eylülde okulların açılmasını öngörüyoruz. Tüm dozları eylül ayına dek yetiştirip aşılanmalarını tamamlayabiliriz. Yurt dışından gelecek olan aşısız öğrencileri de aşılmayı düşünüyoruz.” dedi.

Aşılanmaya önem vermemiz, bu hastalıkla yaşamaya alışmamız gerektiğinin altını çizen Üstel, “Hem vatandaşlar, hem işverenlerle işçiler hem de belediyeler bir birini uyarmalı, dayanışma içinde zor günlerden geçelim” sözleriyle programı tamamladı.

Bu kez Pilli-Üstel gerilimi: "Talihsiz söylem" Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarına Sağlık Bakanı Ünal Üstel’den yanıt geldi. Pilli'nin bugün YENİDÜZEN’de yayınlanan “pandemide başarılı süreç bitti, iyi gitmiyor” eleştirisine BRT yayınında cevap veren Üstel eleştirileri “talihsiz” olarak niteledi. Ünal Üstel, BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın programında Pilli’nin açıklamaları için “İddialara güler geçerim… Üzerinde durmaya değmez” dedi. Üstel şunları ifade etti: “Onların zamanında doğru dedikleri süreci nasıl yönelttiler? 3 bin test ile doğru muydu yönetim? Bugün 25 bin adet test yapılıyor. Bu söyleme üzüldüm. Biz göreve geldiğimizde aşılama sayısı neydi, şimdi nedir? Rakamlar ortada. Eleştirilere güler geçerim. Üzerinde durmaya değmez. Talihsiz bir söylem”

"Pandemide başarılı süreç bitti, iyi gitmiyor"