Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek
Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.
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Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.
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Etiketler : elektrik