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  3. Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek
Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.

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Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.

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