Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.