"Doğamızı korumak ortak sorumluluğumuz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekti.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın ormanları, su kaynakları, tarım alanları ve kıyılarının yalnızca bugünün değil, geleceğin de teminatı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu topraklar bize yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da emanet ediyor. Ormanlarımız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız ve kıyılarımız; çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" ifadelerine yer verildi.

Çevrenin korunmasının bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret edilen mesajda, Dünya Çevre Günü'nün bu bilinci yeniden hatırlamak açısından önemli bir fırsat olduğu kaydedildi.

CTP açıklamasında, Kıbrıs’ın doğal zenginliklerinin ve çevresel değerlerinin korunması için toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunularak, "Dünya Çevre Günü’nde doğamızı korumanın bir tercih değil, ortak bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Kıbrıs’ın bereketine, güzelliğine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkalım" denildi.