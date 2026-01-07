Dikmen Belediyesi’nden halk sağlığı hizmetleri

Dikmen Belediyesi, 2026 yılında halk sağlığı hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Dikmen Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Dikmen Belediyesi Halk Sağlığı Birimi’nin yaşlılardan çocuklara, yatalak hastalardan sınav kaygısı yaşayan öğrencilere kadar uzanan geniş bir ağda hizmetlerine devam edeceği belirtildi.

65 yaş ve üzeri ya da yaş gözetmeksizin sağlık problemi bulunan vatandaşlara evde hemşirelik hizmeti sunulacağı kaydedilen açıklamada, hareket kabiliyeti kısıtlı, yatağa bağımlı hastalar için de evde fizyoterapi hizmeti verileceği vurgulandı.

Açıklamada, yaşlılığa bağlı ruhsal zorlanmalar yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara psikolog desteği sağlanacağı ve bölgede sınav kaygısı yaşayan çocuk ve gençler için de kaygı odaklı psikolojik danışmanlık hizmeti verileceği işaret edildi.

65 yaş ve üzeri kadınlar için kuaför hizmetinin devam ettiği aktarılan açıklamada, yeni yılın yalnız geçirilen bir gün olmaması için yine 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik özel yeni yıl yemeği organizasyonu düzenleneceği aktarıldı.

1 Ocak tarihi itibarıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşların doğum günlerinin kutlanacağı belirtilen açıklamada, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Dikmen Belediyesi Halk Sağlığı Birimi’ne 0548 838 56 57 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.