Dikmen Belediyesi, çam kese böceği ile mücadele çalışmaları yürütüyor

Dikmen Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla çam kese böceği ile mücadele çalışmalarına tüm bölgede aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları, özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu alanlarda titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, çam kese böceğinin hem ağaçlara hem de insan ve hayvan sağlığına zarar verdiğine dikkat çekerek, mücadelenin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Çalışmalar kapsamında parklar, yol kenarları ve yerleşim yerlerine yakın bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların ilaçlama yapılan alanlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri istenirken, görülen çam kese böceği yuvalarının belediyeye bildirilmesinin mücadeleye katkı sağlayacağı vurgulandı.

Dikmen Belediyesi, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.