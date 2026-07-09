Dikmen Belediyesi, altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Dikmen Belediyesi, Zümrüt Sokak'ta planlanan asfaltlama çalışmaları öncesinde kazı çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı hazırlıkları kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun asfaltlanacağı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Zümrüt Sokak'ın daha modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayıştan dolayı bölge sakinlerine teşekkür edildi.