Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

Dikkat! Elektrik kesintisi

Alayköy ve Kermiya barikatı bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

A+A-

Alayköy’de yarın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) dilekçe vermiş bir inşaat sahibinin beton dökümü sırasında tehlike arz eden havai hatlar bulunması nedeniyle 11.00 – 13.00 saatleri arasında, elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Alayköy ve Kermiya barikatı bölgesi etkilenecek.

Bu haber toplam 234 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,