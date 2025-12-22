Dikkat! Elektrik kesintisi
Alayköy ve Kermiya barikatı bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Alayköy’de yarın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) dilekçe vermiş bir inşaat sahibinin beton dökümü sırasında tehlike arz eden havai hatlar bulunması nedeniyle 11.00 – 13.00 saatleri arasında, elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Alayköy ve Kermiya barikatı bölgesi etkilenecek.
Etiketler : alayköy, Kıb-Tek, elektrik kesintisi, Kermiya barikatı