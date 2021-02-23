“Dijital dönüşüm en fazla önemsediğimiz gelişim alanıdır”

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, “Bu ülkeden kazandıklarımızı yine bu ülkenin değerlerine yatırım yaparak geri vermeyi her zaman öncelik olarak görüyoruz” dedi.

“Bir Yılın Büyük Değişimi ve Asbank” başlıklı bir açıklama yapan Çağatay Karip, pandemi süreci sonrasında ekonomiyi değerlendirdi.

Yepyeni kavramlar ve yeni normaller ile tanıştığımız bu dönemde; gıda tedariği, dijital dönüşümler, sürdürülebilir tarım, sağlık ürünleri ve medikal yeniliklerin tahmin edildiğinden daha değerli yatırımlar halini aldığını belirten Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, “Ticari kuruluşlar faaliyetlerini dijital kanallar üzerinden yönetmeye çalışırken, hızlı bir adaptasyon süreci yaşadılar” dedi.



Çağatay Karip, şu değerlendirmeyi yaptı:



“KKTC’ nin ekonomik büyüklüğünün içinde lokomotif etkiye sahip sektörlerin başında gelen turizmin pandemiden en fazla etkilenen sektör olması, kendisi ile bağlantılı sektör ve tedarikçilerinin de sıkıntıya girmesine sebep oldu. Akabinde eğitim sektöründe yine seyahat engeli ve uzaktan eğitim sebebiyle yabancı öğrencilerin gelmemesi, yurt içi toplam nüfusun azalması, konut sektörü, otomotiv sektörü ve konsolide tüketimde sarsıcı bir kayba yol açtı. Bu dönemde ekonomiye nefes aldırabilmek adına açıklanan önlem paketleri ve teşvikler ile birlikte, COVID -19 yaklaşımı ile bankaların, kredilerde yapılandırmalara gitmesi, KGF kaynaklı düşük faizli ödemesiz dönem içeren kredileri, bir parça ekonomiye destek verdi. Ancak gelinen nokta itibari ile aşılanma süreçlerinin istenilen hızda olmaması, virüste mutasyonun görünmesi, alınan kapanma kararları, ülke içi yaşayan nüfusun ekonomiyi hareketlendirecek büyüklüğe ulaşmaması, ekonominin ve günlük yaşantının olması gereken seviyeye kısa ve orta vadede ulaşılamayacağını bize göstermektedir.”



“2021 öngörüm”

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, 2021 yılı için ekonomide öngörüsünü de paylaştı, “Türk Lirası faiz oranlarının Haziran ayına kadar bu seviyelerde devam edeceğini, enflasyon ile mücadelede etkin bir başarı sağlanması durumunda yılın ikinci yarısından itibaren TL faizlerin yılsonuna kadar ihtiyatlı biçimde kademeli düşeceğini” söyledi.

Karip değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Döviz kurları için; sıkı para politikası duruşunun devam etmesi, Türkiye’de turizm gelirlerinin 2019 yılı seviyesinin % 30-40 lık kısmını yakalaması, enflasyonun tek hanelere indirilmesi konusunda atılan adımlara devam edilmesi, ihracatın dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2020 yılına göre artması ile USD/TRY için 6.75-7.25 bandında dalgalanabileceğini, emtia piyasalarında ise petrol fiyatlarının aşılanma ile ilgili süreçlerin hızlanması ve küresel bazda risk iştahının artması, buna bağlı olarak tüketiminde canlanması durumunda yükseleceği ön görülmektedir.”



“35’inci yıl”



Çağatay Karip, Asbank olarak, 2020 yılını tüm olumsuzluklara rağmen verimli bir noktada tamamladıklarını ifade etti, “2019 yılında KKTC Bankacılık sektöründe toplam aktif büyüklüğünde 13’üncü sıradayken, 2020 yılında 10’uncu sıraya yükseldik” dedi. Karip, “Dijital dönüşüm 2021 yılında Banka Yönetimi olarak en fazla önemsediğimiz gelişim alanıdır” şeklinde konuştu.

“2021 yılında sektördeki 35. yılımızı kutluyor olacağız” diyen Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, yeni dönem stratejilerinin ağırlıklı KOBİ ve bireysel müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarını yenilikçi ürünlerle karşılamak olduğunu sözlerine ekledi.