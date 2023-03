Devlet, okul yapmıyor!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘Eski- bakımsız, kalabalık sınıfların’ Eğitim’deki EN BÜYÜK SORUNLAR arasında başı çekmesine karşın, resmi veriler EĞİTİME YATIRIM’ın SIFIRA YAKIN olduğunu ortaya koyuyor…

İnşaat Müteahhitleri Birliği verilerine göre, 2021’de okul yatırımlarında bir önceki yıla oranla %25 gerileme oldu, eğitime yapılan yatırım %0,09’da kaldı!

Eğitimde örgütlü sendikalar KTÖS ve KTOEÖS’ün verilerine göre, son iki eğitim yılında “sıfırdan” sadece 8 okul yapıldı, bu 8 okulun 5’i özel kişi veya kurumlar tarafından yapılarak devlete bağışlandı.

‘Eski-bakımsız, kalabalık sınıflar’

Eğitimdeki en büyük sorunlardan ikisi, eski-bakımsız binalar ve kalabalık sınıflar… Yıllardır faaliyet gösteren birçok okul çürümeye yüz tutarken, birçok okulda da öğrenciler 40-45 kişilik kalabalık sınıflarda ders yapmak zorunda kalıyor.

Buna göre; son iki eğitim yılında birçok yeni okula ihtiyaç duyulurken, hem ilköğretim, hem de orta öğretim için 4, toplamda 8 yeni okul eğitime kazandırıldı. Faaliyete geçen 8 yeni okulun 5 tanesinin özel kurum veya iş insanları tarafından inşa edilip devlete bağışlaması da dikkat çekti. Bu okullar başta Yakın Doğu oluşumunun ‘Dr. Suat Günsel Devlet Okulu’ olarak “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında şu ana kadar Lefkoşa, Mağusa ve İskele’de açtığı okullar olmak üzere, iş insanlarının yapıp devlete hibe ettiği Esin Leman Lisesi ve Vedat – Meral Ertüngü Lisesi oldu.

Mustafa Çağatay İlkokulu, Osman Necat Koruk Ortaokulu, İskele Evkaf Maarif Koleji devlet kaynağıyla yapıldı. Bunun haricinde Mart ayı sonunda bitecek olan Yonpaş Metin Derinel Lisesi de eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Konu hakkında görüşlerini paylaşan ilgili kesimler, yıllardır bu sorunları gündemde olduğunu ancak sorunların görmezden gelinerek sürekli olarak ötelendiğini ve bunun artık elzem haline geldiğini söyledi.

2021 yılında bir önceki yıla göre %25 gerileme

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) her yıl Mayıs-Haziran ayında yayımladığı veri kitapçığındaki verilere göre, 2020 yılında, 2019 yılına göre okul yapımı veya yatırımlarında %10 artış yaşanırken, 2021 yılında bir önceki yıla oranla %25 gerileme oldu. Söz konusu yılda eğitime yapılan yatırımların ise %0,09 olduğu hesaplandı. Yapılan çalışmalar, hem okullardaki ek binalar, hem de yeni inşaat olarak göze çarpıyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği veri 2022 yılına ait veri kitapçığını önümüzdeki aylarda yayımlayacak.

Devlet kaynağıyla sadece 3 okul…

Eğitimde örgütlü iki sendika Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’ten elde edilen verilere göre, son iki eğitim yılında “sıfırdan” başlayarak şu anda faaliyette olan 8 okul yapıldığı gözlemlendi. Bu okulların 3’ü devlet kaynağıyla yapılırken, 5’i de özel kişi veya kurumlar tarafından yapılarak devlete bağışlandı. Alınan bilgiye göre şu anda yapımı devam eden ve Mart ayı sonunda bitecek olan Yonpaş Metin Derinel Lisesi de eğitim faaliyetlerine başlayacak. Bu okula Namık Kemal Lisesi’nde şu anda çadırda eğitim gören öğrenciler yerleştirilecek.

Son iki eğitim yılında açılan okullar listesi şöyle:

Mustafa Çağatay İlkokulu (Devlet kaynaklarıyla)

Osman Necat Koruk Ortaokulu (Devlet kaynaklarıyla)

İskele Evkaf Maarif Koleji (Devlet kaynaklarıyla)

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu- Lefkoşa (Hibe edildi)

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-Gazimağusa (Hibe edildi)

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-İskele (Hibe edildi)

Esin Leman Lisesi (Hibe edildi)

Vedat – Meral Ertüngü Lisesi (Hibe edildi)

Eğitim bütçesi 4 milyar 130 milyon…

Geçtiğimiz Aralık ayında Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve Resmi Gazete’de yayımlanan 35 milyar 850 milyon TL’lik 2023 Yılı Mali Bütçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na 4 Milyar 130 milyonluk TL aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yıllık bütçesinin, diğer bakanlıklar arasından en çok kaynak aktarılan bakanlık olduğu da göze çarpıyor.

İlgili kesimler ne dedi?

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“İvedi olarak en az 9 ilkokul ihtiyacı var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenledikleri basın toplantısıyla bir rapor sunduklarını, bu raporda yapılması gerekenleri sıraladıklarını ancak bu sporun dikkate alınmadığını dile getirdi.

Maviş şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılın Haziran ayında devletin görevinin daha fazla okul yaparak, vatandaşların nitelikli kamusal eğitim talebine cevap vermek olduğunu vurguladığımız bir rapor yayınlamıştık. Bu raporda, Alsancak, Dikmen, Gönyeli ve Hamitköy/Kaymaklı bölgesine birer, Girne bölgesine üç olmak üzere ivedi olarak en az 9 ilkokul ihtiyacı olduğu ifade etmiştik. Yetkilileri yıllardır uyarmamıza rağmen bu konuda hiçbir somut adım atılmadı, öğrenciler ve aileler bir bilinmezlik ve kargaşanın içerisine itildi. Eğitimde başta Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da kalabalık öğrenci nüfusunun bazı okullarda ciddi sorun yarattığını, nitelikli eğitim hakkına erişim konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemliyoruz.”

“Taleplerimiz var, tek eksik siyasi irade”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yapılması gerekenleri sıraladı, bu konuda tek eksiğin siyasi irade olduğunu belirtti. KTÖS bu bağlamda; kapsam bölgelerinin belirlenmesi, okul kotalarının oluşturulması ve okullara kayıt için istenen belgelerin sıkı denetimi başta olmak üzere, okulların kapasitesinin artırılması için alt yapı kurulması, çalışma ve ikamet izni süreçlerinde asgari ücretin %5 oranında eğitim ve sağlık ödeneğinin işverenden alınmasını istiyor.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Sorunları hep söyledik ama hep görmezden gelindi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, orta eğitimdeki okulların yüzde 75’inin eski okullar olduğunu dile getirerek, sorunları hep söylediklerini ancak bu sorunların görmezden gelindiğinin altını çizdi.

Elmalı şu ifadeleri kullandı:

“Hem binaların eski ve bakımsız olması, hem de sınıflarda öğrenci nüfusunun fazla olması eğitim için büyük bir sorun… Şu anda orta eğitimde 48 okul var. Bu okulların %25’i yeni, geriye kalan %75’i de eski okullardır. Okulların yenilenmesi ve kalabalık sınıfların azaltılması gerektiğini bizler her zaman söyledik. Yaz aylarından bu yana okulların halini görsellerle de paylaştık ama önemli bir sorun görülmedi, günün sonunda da en acı bir şekilde ders oldu. Artık yapılması gereken yaz aylarını beklemeden en elzem olarak tespitlerin yapılması ve çalışmalara bir önce başlanmalıdır. Pandemiden sonra özellikle bu yıl da Mağusa bölgesi olarak eğitimde büyük bir kayıp yaşandı. Eylül’e kadar sürecin en hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor.

Eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit:

“Hükümetin eğitimle ilgili bir gailesi yok”

Milli Eğitim eski bakanlarından Cemal Özyiğit yaptığı değerlendirmede, hükümetin eğitimle ilgili bir gailesi olmadığını belirterek “Her şeyi yani ülkenin kontrollünü devrettikleri gibi eğitimi de Ankara’ya devrettiler” dedi.

CTP-HP-TDP ve DP’nin Şubat 2018 ile Mayıs 2019 arasında görevde olduğu dönemde Eğitim Bakanlığı yapan Özyiğit, görevde oldukları süre boyunca kitap basımından, okul binalarındaki sıkıntılara kadar birçok sorunla karşılaştıklarını ve bu süreçte “ortak akılla” hareket edip, yerel kaynakları kullanarak, eğitimdeki birçok sorunları aştıklarını dile getirdi.

4’lü hükümet döneminde gerek okul tadilatı, gerekse yeni okulların hayata geçmesi konusunda hummalı bir çalışma yaptıklarını anlatan Özyiğit, “Bazı okullar için de çalışmalar yaptık ama hükümetin ömrü yetmedi. Bu okullar sonradan çalışma yapılması da beni mutlu etti. 2018 yılında döviz krizi yaşanmasına rağmen, Türkiye’nin ödemesi gereken savunma giderlerini de biz karşılayarak gerekeni yaptık ve bu çerçevede her şeye rağmen 2018’i artı bütçeyle devrettik” dedi.

Özyiğit şöyle devam etti:

“Bu devlet, eğer yeterince ve gerçekten adil bir şekilde vergi toplarsa kimseye muhtaç olmadan her şeyi yapabilir. 2019 yılında hükümetin düşürülmesinden hemen önce bir çalışma başlatmıştık. 120 kalem belirlemiştik. Bu kalemlerin birçoğu gelir artırıcı, bir kısmı da gider azaltıcı kalemleriydi. Ancak, birileri bu toplumun ileriye gitmesini istemedi. Bu çerçevede istediklerimizin önemli bir bölümünü yapamadık. Eğitimde yatırım yapmak devletin öncelikli görevlerindendir. Yine de vergi başta olmak üzere devlete olan yükümlülüklerini yerine getiren hayırsever iş insanlarının okul yaparak eğitime katkı yapmasını alkışlıyorum.”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Her bölgede prefabrik okullar sağlanmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, UBP-DP-YDP hükümetinin bazı okullarda uygulamaya koyduğu ‘çadırda eğitim’ yaklaşımının doğru olmadığını yineleyerek, “Süratle her bölgede prefabrik okullar sağlanmalı” dedi.

Akansoy şu değerlendirmeyi yaptı:

“Deprem süreci bağlamında kamu binalarıyla yapılan değerlendirmeler bize yeni okul ve hastane ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Bu binaların ele alınıp bir an önce topluma kazandırılması için bir projelendirme, yeni mekân ve maliyet analizine ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu çerçevede şu andaki bütçe kaynağı böyle büyük bir yatırım için mümkün değildir. Deprem riski dolayısıyla sıkıntılı binalar bir an önce saptanmalıdır. Hükümetin öngördüğü çadır yaklaşımı kabul edilemezdir. Bu yaklaşım, çağdışı ve sorunlu bir görüntüdür. Süratle bu konuda her bölgede ortak akıl göstermeli ve prefabrik okullar sağlanmalı… Bu yöntem, çağa ayak uyduran ve tüm dünyada uygulanan yöntemdir.

“Türkiye ile imzalanan protokoller kurumlarımızı zayıflatıyor”

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Akansoy hükümetin eğitim için yatırım yapmaması konusunda ise, Türkiye ile imzalanan protokollerin kurumları zayıflattığını, bu ortamda yatırım yapmaya pek imkân tanınmadığını söyledi. “Hükümet, etkili ve verimli hizmet anlayışına dayalı kurumsal yapı sağlamak yerine, ne yazık ki kurumsal yapımızı bir şirket mantığıyla ele alıyor ve kurumsal yapımızı zayıflatıyor” yorumunu yapan Akansoy, bu yüzden kamu yararı ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak işler yapılamadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer:

“Kamu tüm yatırımlarını öncelik sırasına göre yapmalı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer de YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, iş insanlarının yardımseverlik çerçevesinde okul yaparak ülkemize katkıda bulunduğunu söyleyerek, hükümetin de böyle bir yaklaşım içerisinde bu konuyu önceliğine alması gerektiğini ifade etti.

Gürcafer şöyle konuştu:

“Çok uzun zamandır Kıbrıs olarak deprem kuşağında olduğumuzu, depreme dayanıklılıkla ilgili tarama yapılmasını sürekli söylerdik. Son dönemde bu endişemiz çok artmıştı. Okullarımız taranmalı, depreme karşı güçlendirilmeli. İş insanları, yardım severlik çerçevesinde okul yapar. Okul yaparak iz bırakmak ister ama bu başka bir şey, iyi niyetli de bir girişim. Bu devam etmeli… Ama kamunun tüm yatırımlarını, yukardan aşağıya öncelik sıralamasına göre yapmalı. Birinci sıraya, okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerekirdi. Bu olmadı, eksiğimizdir, ötelendi. Genelde siyaset, insanlara yansıyabilecek yatırımları tercih eder. Birinci sıraya, okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerekirdi. Bu olmadı, büyük eksiğimizdir ve ötelendi. Genelde siyaset, erken insanlara yansıyabilecek yatırımları tercih eder. Gelinen aşamada, tüm okullar tarandı. Hazır hale getirilmeli. Bu saatten sonra tüm yatırımlar buraya yatırmalı.”