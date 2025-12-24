“Devlet, keyfiyetle değil iyi idare ilkeleri ile yönetilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bakanlar Kurulu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyelerinin değiştirilmesi için yaptığı toplu atama girişimine teki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Genel Başkanı İncirli, “Çok net söylüyoruz; devlet, keyfiyetle değil hukukla ve iyi idare ilkeleri ile yönetilir” ifadelerini kullandı.

İncirli’nin açıklaması şu şekilde:

''Hükümet, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nı hiçe sayarak bir kez daha hukuku ayaklar altına aldı. Yasanın açık hükümlerine rağmen Vakıf Yöneticiler Kurulu ile ilgili alınan kararlar, keyfi yönetimin ve ‘biz yaparız, olur’ anlayışının geldiği vahim noktayı göstermektedir. Bunun kısa sürede aynı konuda ikinci kez olması ise affedilir bir hata olarak değil, ısrarlı hukuksuzluk olarak değerlendirilmelidir.

Bu ülkede sorun yalnızca yanlış kararlar değildir; sorun, hukukun bilinçli biçimde yok sayılmasıdır. Anayasa’yı ve yasaları tanımayan bir yönetim anlayışı, devlet kurumlarını zayıflatır, kamusal güveni yok eder ve topluma bedel ödetir. Bu kabul edilemez. Rıza gösterilemez.

Çok net söylüyoruz; devlet, keyfiyetle değil hukukla ve iyi idare ilkeleri ile yönetilir.

CTP iktidarında; hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecek, kurumlar liyakat ve şeffaflıkla yönetilecektir.”