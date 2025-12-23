“Deprem suçlularına af değil, olası kast istiyoruz”

Türkiye’de “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve deprem davalarında ceza indirimi ile daha erken tahliyelerin önünü açabileceği belirtilen yasal düzenlemenin, AK Parti oylarıyla TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçirilmesinin ardından, Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye Elçiliği ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, deprem davalarına ilişkin düzenlemeye sert tepki gösterdi. Karakaya, çocuklarını bir doğal afet nedeniyle değil, ihmaller zinciri sonucu kaybettiklerini vurgulayarak adalet taleplerini yineledi.

“Şampiyon Meleklerimizi deprem yüzünden kaybetmedik, çocuklarımızı öldürdüler. İsias Otel dene kail bina yüzünden çocuklarımız öldü. Üç yıldır biz adalet mücadelesi sürdürüyoruz. Adalet bir mücadele olmamalı.” diyen Karakaya, pazar günü Şampiyon Melekler’i temsilen Ankara’da düzenlenen eyleme katıldığını ve TBMM önünde eylem yapıldığını söyledi.

Söz konusu düzenlemenin örtülü bir af anlamına geldiğini belirten Karakaya, “Bir örtülü af söz konusu. Biz Şampiyon Melekler’in aileleri olarak bu af konusunu Mayıs ayından beri takip ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi T.C. Adalet Bakanı’na mektup yazarak dile getirdik.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin Meclis’e gönderilmesine de tepki gösteren Karakaya, “Yirmi gün önce bu Meclis’e gönderildi. Bize ne demek istiyorlar?” diye sordu. Ailelerin uzun süredir Adalet Bakanlığı ile görüşme talep ettiğini vurgulayan Karakaya, “Biz bir aydır Adalet Bakanlığı ile görüşmek istiyoruz. Affı asla kabul etmeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Randevu talebimizi iletmek için buradayız. Bu yargı paketindeki af olayını kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz.” dedi.

Deprem davalarının bu düzenlemenin dışında tutulması gerektiğini belirten Karakaya, “Deprem suçluları bu yargı paketi dışında bırakılmalı. Hepsi birer katil. Pes etmedik, asla da pes etmeyeceğiz. Bunu af çıkararak değil, olası kast vererek yapacaklar. Bunu vermek zorundalar.” diye konuştu.

DETAYLAR GELECEK