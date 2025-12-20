Geçen yıl, Alsancak-Çevre Yolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik Yüksek Okulu öğrencilerinden Merhum Tolga Bulut, düzenlenen bir tören ile anıldı.

Yüksek Okul yerleşkesinde, anısını yaşatabilmek amacıyla dikilmiş fidan çevresinde ‘Arkadaşları ve Hocalarının’ buluşmasıyla, denizcilik geleneklerine uygun bir serenomiyle hatırlanan Merhum Bulut için, (GAÜ) Denizcilik Yüksek Okulu ayrıca, duygu dolu bir paylaşımda da bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“19 Aralık 2024 tarihinde ebediyete uğurladığımız değerli öğrencimiz, kardeşimiz ve meslektaşımız; Tolga Bulut’u, vefatının birinci yıl dönümünde, ilkini gerçekleştirdiğimiz tören ile saygı ve rahmetle andık. Yüksek okulumuz bünyesinde icra edilen törende; Merhumun aziz hatırası, mesleki disiplini ve kurumumuza olan katkıları yad edilmiş, duyulan derin üzüntü ve özlem dile getirilmiştir. Tolga Bulut; Sadece öğrenci kimliği ile değil, taşıdığı insani değerleriyle de, hafızamızda silinmez bir iz bırakmıştır.

"Denizciler Birbirini Asla Unutmaz" düsturuyla, merhum arkadaşımızın manevi mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, merhum arkadaşımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesi ile yakınları başta olmak üzere; Tüm ‘denizcilik camiası’na sabır ve başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Saygılarımızla.”