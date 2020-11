“Demokrasi katli yaşanıyor”

Fayka Arseven KİŞİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin yalan rüzgarında savruldukça savrulduğunu ifade ederek, UBP, kamu kaynaklarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda heba eden, halkın kamplaşmasından siyasi fayda uman, Kıbrıs Türk Halkı'nın kimliğine, kültürüne, devletine ve ülkesine dair bağlarını hiçe sayan ve demokrasinin kendilerine avantaj sağlayacak biçimde hırpalanmasından gocunmayan tavrından derhal kurtulmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorununa yönelik tavrını yorumlayan Şahali, “ Eğer Ankara ile Kuzey Lefkoşa o masanın bilmediği bir dil konuşmaya başlarsa, bileceğiz ki takvimler 20 Temmuz, 1974'e geri dönecek ve biz iğne ile kazdığımız kuyuya dozerle toprak doldurmuş olacağız” vurgusunda bulundu.

Bu hafta Erkut Şahali ile ülkede yaşanan son siyasi gelişmeleri konuştuk.

"Bu UBP’nin iç meselesi, size söz düşmez". Şaşarım, karışlarım! Bu iç mesele sandıkları şey, benim her bir yurttaşımı etkiliyorsa, ona bana, her birimize zarar veriyorsa, ülkesine, kimliğine ve en önemlisi benliğine duyduğu aidiyeti her gün biraz daha zayıflatıyorsa, bunun içi dışı olmaz. Bu benim meselemdir, derdimdir, gailemdir.