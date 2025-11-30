“Dayanışma içinde mücadelemize devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden öğretmenler hedef yapıldığı” gerekçesiyle yarın saat 14.30’da Başbakanlık ışıklarında eylem yapacak.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, nitelikli, laik kamusal eğitimin bitirildiği, sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeni yaratıldığı ve bundan nemalananların yargılanmadığı kaydedildi ve basın emekçilerine, gazetelere, sendikalara, sendikacılara, kadın siyasetçilere saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerin bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapısı için eşitlik, adalet, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verdiği belirtildi.

“Sistematik faşizan saldırılar, baskılar, tehditler, susturmak, korkutmak, mücadeleyi bitirmek amacıyla sürdürülmekte, yasal mücadele araçlarını kullanan öğretmene bu amaçla haksız soruşturmalar açılmaktadır” vurgulanan açıklamada, “Susmayacağımızı, durmayacağımızı, hep birlikte, dayanışmayla direnmeye, mücadeleye devam edeceğimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz” denildi.