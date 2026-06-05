DAÜ’deki İletişim Günleri bu akşam “Mezunlar Gecesi” ile tamamlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “İletişim Günleri” 2–5 Haziran 2026 tarihleri arasında fakültenin dört bölümü tarafından hazırlanan konuşmalar, yarışmalar, sergiler, atölye çalışmaları ve etkinlikler ile devam ediyor. İletişim Fakültesi binasında ve bahçesinde gerçekleşen etkinlikler öğrencilere ve halka açık olarak yapılıyor. Etkinliklerin son günü olan bugün iki söyleşi, sertifika töreni, sergi ve akşamda fakültenin mezunları için düzenlenecek Mezunlar Gecesi ile son bulacak. 19.30’da İsmail Gökçe’nin Gece Yürüyüşü isimli sergisi ile başlayacak olan Mezunlar Gecesi, 30. yılına yaklaşan İletişim Fakültesi mezunlarının hocalarıyla bir araya gelip hasret gidermesi ve sosyalleşmesi ile devam edecek.

İletişim Fakültesi mezunları bu akşam buluşuyor

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy yaptığı açılamada, İletişim Günleri’nin son gününde 2 değerli fakülte mezunun yapacağı söyleşi olduğunu belirterek, güne Barış Parlan’ın “Yeni Nesil Gazetecilikte Dijital Hayatta Kalma Rehberi” konu söyleşisi ile başlanacağını, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün şeref ve yüksek şeref sertifikası ile devam edeceğini ve günün son seminerinin Fatih Tüylüoğlu tarafından “2026’da Nasıl Fikirler, Neden İş Yapıyor?” isimli söyleşisi ile verileceğini kaydetti.

Ersoy: “Mezunlarımızı yuvalarına davet ediyoruz”

İletişim Fakültesi’nin 30. yılına yaklaştığını belirten Dekan Prof. Dr. Ersoy, uzun zaman sonra fakültenin eski ve yeni yüzlerini aynı ortamda buluşturacak Mezunlar Gecesi etkinliğinin 19.30’da sergi ile başlayacağını ve fakülte bahçesinde ses, müzik ve sinevizyon gösterileri ile devam edeceğini belirtti. Tüm DAÜ İletişim Fakültesi mezunlarını yuvalarına davet eden Ersoy, “sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla mezunlarımızı fakültemize hem eğlenmek hem de hasret gidermek için bekliyor” dedi.