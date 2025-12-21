DAÜ’de “Global Village” etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı AIESEC Doğu Akdeniz tarafından, kültürel çeşitliliği ve uluslararası etkileşimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Global Village” etkinliği, başarıyla gerçekleştirildi. AIESEC Doğu Akdeniz’in organizasyonu ve DAÜ Uluslararası Öğrenci Birlikleri’nin desteğiyle City Mall’da hayata geçirilen etkinlik, 100’ü aşkın katılımcının ilgisiyle son yılların en renkli organizasyonları arasında yer aldı.

Dünya genelinden 20 farklı ülkenin temsil edildiği stantlarda katılımcılar; geleneksel lezzetlerden kültürel objelere, yaşam tarzlarından yerel ritüellere kadar pek çok unsuru yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca sahnelenen dans gösterileri, müzik performansları ve interaktif etkinlikler, organizasyona dinamik ve coşkulu bir atmosfer kazandırdı.

“Dünya kültürlerini tek bir çatı altında buluşturan bir etkinlik”

AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Belemir Aydın, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Global Village’ın dünya kültürlerini tek bir çatı altında buluşturan ve gençlere uluslararası farkındalık kazandırmayı hedefleyen önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Aydın, bu yıl toplumdan gördükleri yoğun ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, City Mall’un sağladığı destek sayesinde daha kapsayıcı ve geniş kitlelere ulaşan bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti ve kültürler arası anlayışın güçlenmesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

AIESEC Doğu Akdeniz yetkilileri, etkinliğe ev sahipliği yapan City Mall yönetimine ve yıl boyunca Uluslararası Öğrenci Birlikleri’nin gelişimine katkı sunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

Global Village etkinliği, AIESEC’in kültürler arası anlayış, barış ve genç liderlik değerlerini toplumla buluşturan en önemli organizasyonlarından biri olarak bu yıl da büyük beğeni topladı.