Esentepe girişindeki yol tek şeride düşürülüyor
Karayolları Dairesi, Çatalköy - Esentepe ana yolu üzerindeki Esentepe girişinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yarın ve cumartesi günü tek şeride düşürüleceğini açıkladı.
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Çatalköy - Esentepe ana yolu üzerindeki Esentepe girişi, yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iki gün süreyle tek şeride düşürülecek.
Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve cumartesi günü saat 08.00’den itibaren söz konusu güzergâhta ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek.
Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ile işaretçilerine uyması istendi.
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