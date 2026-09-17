Esentepe girişindeki yol tek şeride düşürülüyor

Çatalköy - Esentepe ana yolu üzerindeki Esentepe girişi, yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iki gün süreyle tek şeride düşürülecek.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve cumartesi günü saat 08.00’den itibaren söz konusu güzergâhta ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ile işaretçilerine uyması istendi.