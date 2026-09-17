Cumhurbaşkanı, ‘karma oyu kaldıran’ düzenlemeyi Meclis’e iade etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma oyu kaldıran Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nda yapılan yeni düzenlemeyi Meclis’e iade etti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Erhürman’ın gerekçeli kararı gün içerisinde Meclis’in web sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül’de gerçekleşen olağanüstü toplantısında, hükümete mensup vekillerin oylarıyla; oy çokluğuyla geçirilen düzenleme kapsamında karma oy, hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kaldırılmıştı.

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