DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinden uluslararası başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Sara Tanha, Nisrine Akerzoul, Mostafa Baigloo ile mezun Belal T. Y. Herbawi’nin tasarımları, Merkezi Paris’te bulunan, Poster for Tomorrow tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Do The Right Thing (Doğru Şeyi Yap)” başlıklı poster tasarımı yarışmasında en iyiler arasında yer almayı başardı. Posterler DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Atölye Çalışması II” yüksek lisans dersi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlandı. 30 farklı ülkeden 6,000’i aşkın posterin gönderildiği yarışmada, tema kapsamında tasarlanan posterlerle tüm dünyaya “Elimizden gelen en iyi insan olalım” mesajı verildi.

“Başarı tesadüf değil”

DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemi Mezunu ve şu anda İletişim Fakültesi Doktora Programı öğrencisi olan İran uyruklu Sara Tanha, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencisi Fas uyruklu Nisrine Akerzoul ve İran uyruklu Mostafa Baigloo, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunu ve şu anda Palestine Technical University – Kadoorie’de Görsel Tasarım Eğitmeni olarak çalışan Filistin uyruklu Belal T. Y. Herbawi’nin elde ettikleri bu başarıyla kendilerini gururlandırdığını ifade eden DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının her yıl bu tür uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde etmelerinin tesadüf olmadığını, bunun fakültede verilen kaliteli eğitimin bir yansıması olduğunu kaydetti. Öğrencileri ve mezunu tebrik eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, başarılarının devamını diledi.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böylesi yüksek bir katılımın gerçekleştiği uluslararası bir yarışmada en iyiler arasına seçilen yüksek lisans programı öğrencilerimizi tüm kalbimle kutlarken, onları bu yarışmaya büyük bir özveriyle hazırlayan Prof. Dr. Çavuşoğlu’na içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Poster for Tomorrow” yarışması tasarım topluluğunun hem içinde, hem de dışında olan kişileri teşvik ederek, herkesi etkileyip tartışmaya neden olan konularda poster yapmaya özendirmeyi amaçlıyor. “Poster for Tomorrow” yarışması ile 10 yılı aşkın bir süredir 150’den fazla ülkeden 40 bin poster ile 5 kıtada 1,000’den fazla sergiye ev sahipliği yapıldı.