Serap ŞAHİN

4 Soru, 4 Cevap’ın yeni konuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları oldu.

Biray Hamzaoğulları ülkedeki güncel 3 sorun olarak yabancıların mülk edinmesi, sağlık ve eğitim alanlarına dikkat çekti, çözümlerinden bahsetti.

Milletvekili Hamzaoğlulları, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gereğinin altını çizdi, sağlık alanında yaşanan sorunların bu şekilde kısa sürede çözülebileceğini kaydetti. Eğitim alanındaki sıkıntılara da işaret eden Hamzaoğlulları, “Çarpım tablosunu dahi bilmeyen insanları devlete memur yapıyoruz” dedi. Hamzaoğulları, ülkede yabancıların orantısız bir şekilde mülk edindiğine dikkat çekerek, hızlı şekilde çıkarılacak bir yasayla bunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Halkın politikaya bakışını değerlendiren Hamzaoğulları, “İnsanlar seçerken de yanılabiliyor. İnsanlar seçtiği kişinin meclise yaramadığını, topluma hizmet getirmediğinin altını çizebiliyor” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanının söylemleri ve attığı adımlarla ilgili de konuşan Biray Hamzaoğulları, “Cumhurbaşkanı Konya’da dükkân açmakla meşgul” şeklinde konuştu.

SORU 1:

► Ülkedeki güncel sorunlardan 3’ünü önem sırasına göre sıralayabilir misiniz?

“Bu ülkede 100 tane sorun sayabilirim”

“Bu ülkede 100 tane sorun sayabilirim. Ancak bugün gündemde olan yabancıların mülk edinme olayı birinci başlığa otursa bile sağlık ve eğitimde de sıkıntılar var. Yabancıların mülk edinme olayında vahşi kapitalizmin başını alıp gittiği bir olgu var. Bunu özellikle İskele’de çok net görebiliyoruz.İnsanların hem sağlığa hem de iyi ve doğru bir eğitime ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Eğitim bu ülke için çok önemlidir. 28 tane üniversite var ama kontrol yok. Yani mış gibi yaparak üniversiteler kurduk, içini boşalttık, kaliteyi yükseltmedik. Bugünkü atama hükümette 3 günde üniversite mezunu olan vekiller var. Eğitim aslında bana göre “mış” gibi. Her şeyden önce bu memlekette köklü ve düzenli bir eğitim gerekli.”

SORU 2:

► Sözünü ettiğiniz 3 sorunun çözümleri sizce neler?

“Sağlık merkezleri güçlendirilmeli”

“Bizim CTP olarak niyetimiz sağlık merkezlerini güçlendirerek, sağlık merkezlerinden şehre doğru gelişi sağlamaktı. Mesela Dipkarpaz Köyü’nde sağlık merkezi ihale edecektik. Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’ni bitirdik; içine doktor, röntgen ve tahlil laboratuarını koyamadık. Eğer bunlar yapılmış olsaydı oradaki 14 köy bu olgulardan faydalanabilir sonra ihtiyaç halinde Mağusa Hastanesi’ne gidebilirdi. Farklı branşlardan doktorlar getirebilseydik, mesela haftada 1 kez kulak burun boğaz doktoru ve dâhiliye gibi daha kolay olacaktı. Özetle o bölgelerdeki sağlık merkezleri güçlendirilirse sağlık sorunları daha kısa sürede çözülebilir.

“Liyakat çökmüştür ve rayına girebilmesi için çok uzun yıllara ihtiyacımız var”

“Eğitim konusunda ise, zaten Sayın Bakan açıkladı 230 tane sözleşmeli öğretmen alınacak diye. Ama nedense sıradaki öğretmen alınmıyor 23’üncü sıradaki alınıyor. Özellikle bizim bölgeye yakın alınan sözleşmeli öğretmenler hem hükümete yakın insanlardan oluşuyor. Bu gibi olaylar hala daha var. Liyakat çökmüştür ve rayına girebilmesi için çok uzun yıllara ihtiyacımız var. Kamu Hizmeti Komisyonu’na (KHK) çok büyük görevler düşüyor. Kısmetse bütçe görüşmelerinde çıkıp bu konuyla alakalı da konuşmalar yapacağım. KHK aslında devletten gelen talepleri çok hızlı şekilde yapması gerekiyor. 2 dudak arasında çarpım tablosunu dahi bilmeyen insanları devlete memur yapıyoruz. Bu da devlete büyük zararlar veriyor. Çarpım tablosu dahi bilmeyenler devleti yöneteceğine iddia etmesin.”

“Yabancıların mülk edinmesi, yasayla frenlenebilir”

“Yabancıların ülkede mülk edinmesi konusu da çok hızlı bir şekilde yasayla önüne geçilebilir. Böyle bir yasa yapmak düşünülüyorsa, hem meclisteki hukukçular hem CTP’deki hukukçular ile ortak ve gerçek anlamda bir yasa çıkarabilirsek iddia ederim ki bunu da frenleyebiliriz.”

SORU 3:

►Siyasete güvenin azaldığı, halkın politikaya olan bakışında değişimler olduğu tespiti yapılıyor. Sizce yurttaş siyasetten uzaklaştı mı? Ayrıca halkın güncel sorunlara duyarsız kaldığını düşünüyor musunuz?

“İnsanlar seçerken de yanılabiliyor”

“Ben milletvekilliğine seçildikten sonra, her yıl mecliste en az 15 kişi değişmiştir. İnsanlar seçerken de yanılabiliyor. İnsanlar seçtiği kişinin meclise yaramadığını, topluma hizmet getirmediğinin altını çizebiliyor. Ben bazılarını ganimet vekilleri diye nitelendiriyorum. Kimdir bunlar? Yüzde 44 oy alan UBP her bölgeden ekstradan vekil kazandı. Geçmiş ara seçimi baz aldığımızda eğer halk duyarsız olsaydı aynı şekilde devam edecekti. Ama halk 2 yıl sonra dedi ki ‘Hayır be efendiler siz gerçekten yönetemiyorsunuz. Bizim kendi irademizi bile yansıtmıyorsunuz’ dediler ve sandığa gitmediler. Gidenler de boş attı. Boş atmak da bir yorum. Muhalefet televizyonunu insanlar artık uydudan izleyemiyor ve oradan da insanların kaybı var. İkincisi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu şimdi atama televizyonu oldu. Son 3 yılda benim genel başkanım canlı yayına 3 ya da 2 kez çıktı. Muhalefeti görünür yapmazsanız, ilerde zararın boyutu büyüyecektir. Halka bu konuda büyük görev düşüyor. Bu tren, yani seçim günü gelecek. Bu tren gelirken herkes içine dolacak. UBP şu anda yedek kulübesinde.”

SORU 4:

► Cumhurbaşkanı’nın söylemleri ve attığı adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmeli?

“Cumhurbaşkanı Konya’da dükkân açmakla meşgul”

“Cumhurbaşkanı Konya’da dükkân açmakla meşgul. Sayın cumhurbaşkanının işi budur. 7 Aralık’tan itibaren Türkiye ile Yunanistan görüşme yapmaktadır. 2024 Mart yerel seçimlerinden sonra bu işlerin hızlanacağını ve 2024 Kasım aylarında bir zirve olabileceğine inanmaktayım. 2024 yılında zirve olmazsa orada da bir şeylerin biteceğine inanmıyorum çünkü 2025 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimimiz var ve ondan sonra seçilecek olan yeni cumhurbaşkanıyla da Crans Montana’daki gibi bir zirve yapılabileceğine inanmaktayım.”

TEK KELİME, TEK CEVAP

► Nüfus: İlginç

► Kıbrıs sorunu: 2026

► Pahalılık: Enflasyon

► Hükümet: Atama

► Kıbrıslı Türkler: Baskılanmış

► Kıbrıslı Rumlar: Avrupa

► Türkiye’deki AKP iktidarı: Yolsuzluk

► Cumhurbaşkanı: Atanmış

► Siyaset: Halk

► Meclis: Mücadele