Cumhurbaşkanı Erhürman New York’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere bugün saat 09.50'de New York’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 24 Eylül’de Holguin Cuellar, 26 Eylül’de ise Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

New York’ta çeşitli ikili temaslarda da bulunacak olan Erhürman’ın 27 Eylül saat 19.55’te adaya dönmesi bekleniyor.