Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “Önümüzdeki günlerde Yolsuzlukla Mücadele Politikamızı halkımızla paylaşacağız. Amacımız yalnızca bugün yaşananların hesabını sormak değil; şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir ve liyakate dayalı bir devlet düzenini kurumsallaştırmak” dedi.

Mehmet Kale Kişi, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada partisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısındaki “Kirli Yönetim” ifadelerini hatırlatan Kişi, “Kirli Yönetimi” “Partizanlık, eşitsizlik, adaletsizlik, şaibe ve hesap vermeme düzeni” olarak tanımladı. Son bir haftada yaşananlara işaret eden Kişi, olayları şu şekilde sıraladı;

“Sahte diploma davasındaki duruşmalarda ortaya çıkan suçlamalar ve iddialar, Apar topar verilen ve kamuoyunda ciddi soru işaretleri yaratan taş ocağı izni, Özgür Gazete’nin yayınladığı, yaşanan rezilliğin görüntülü belgesi…”

“Kirli yönetim gidecek, şeffaf ve temiz bir yönetim gelecek”

Açıklamasının devamında, CTP’nin meselesinin sadece yaşananları teşhir etmek olmadığını belirten Kişi, önümüzdeki günlerde Yolsuzlukla Mücadele Politikasını halkla paylaşacaklarını açıkladı. Kişi, amaçlarının yalnızca bugün yaşananların hesabını sormak değil; şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir ve liyakate dayalı bir devlet düzenini kurumsallaştırmak olduğunu vurgulayarak “bu kirli düzenin hesabını soracağız” dedi. Kişi, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı;

“Ama bundan daha önemlisi, bir daha hiçbir iktidarın böyle bir düzen kuramaması için gerekli kurumsal yapıyı oluşturacağız. Kirli yönetim gidecek. Şeffaf ve temiz bir yönetim gelecek. Son 74 gün. Az kaldı…”