“BM'nin Kıbrıs sorununa yönelik çabaları sürüyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, New York’ta Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, BM’nin Kıbrıs sorununa ilişkin çabalarını sürdürdüğünü açıkladı.

BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmeyi “iyi” ve “yapıcı” olarak nitelendiren Holguin, Kıbrıs sorununa ilişkin BM’nin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hristodulidis ise görüşmenin ardından açıklama yapmadı