“Bir bakan kaç kere yanılabilir ve yanıltabilir”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile ilgili tutumuna tepki göstererek, üniversitedeki sorunların kişilerin uyumsuzluğundan değil, mevzuata dayalı hareket eden yöneticilerin Bakan’ın taleplerine uymamasından kaynaklandığını vurguladı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nazım Çavuşoğlu’nun yaklaşık 7 ay önce tüm DAÜ VYK üyelerini görevden almak için büyük bir çaba gösterdiği ve mali sorunların bu değişiklikle çözüleceğini iddia ettiği hatırlatıldı. Sendika, o dönemde bu yaklaşımın gerçeği yansıtmadığını ve gerçek nedenin VYK üyelerinin Bakan Çavuşoğlu’nun mevzuat dışı taleplerine uygun hareket etmeyi reddetmeleri olduğunu söylediklerini belirtti.

Aradan 7 ay geçmesinin ardından ise Bakan Çavuşoğlu’nun daha önce “kurtarıcı” olarak önerdiği VYK Başkanı Şemi Bora’nın, bugün yine aynı Bakan tarafından sorunun kaynağı olarak gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, Bora’nın görevden alınması halinde sorunun çözüleceğinin iddia edildiği kaydedildi.

DAÜ-SEN, yaşanan gelişmeler karşısında “Üzülerek bir kez daha söylemek zorundayız ki Sayın Çavuşoğlu bir kez daha yanılıyor ve bir kez daha Bakanlar Kurulunu, Cumhurbaşkanlığını ve kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Sendikaya göre sorun, Bakan’ın iddia ettiği gibi kişilerin uyumsuzluğu ile ilgili değil. Açıklamada, “Sorun Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun kendisini Anayasa'nın, yasaların, tüzüklerin, protokolün ve her türlü mevzuatın üstünde görmesi ve mevzuatı gerekçe gösterip talimatlarına uymayan yöneticileri uyumsuz ilan etmesi ile ilgilidir” denildi.

“Kaç kere yanılma ve yanıltma hakkı vardır?”

DAÜ-SEN açıklamasında, Bakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığına yönelik iki soru da yöneltildi.

Sendika, “Bir Bakanın VYK üyelerini görevden alıp yenilerini atarken kaç kere hatalı öneri yapıp yanılma ve yanıltma hakkı vardır?” diye sordu.

Açıklamada Cumhurbaşkanlığına da, “Cumhurbaşkanı görevden alıp yeni atamalar yaparken kaç kere gerçek gerekçeleri, hukuku ve liyakati göz ardı edebilir?” sorusu yöneltildi.

DAÜ-SEN, Bakan Çavuşoğlu’na idari kararlarını kişisel ve siyasi hesaplaşmalar üzerinden değil, ilkeler üzerinden üretmesi çağrısında bulundu.

Sendika, “İlkeler üzerinden, mevzuat temelinde hareket etmek kurumsallaşmanın en temel unsuru” ifadelerini kullanarak, bu tavrın yalnızca DAÜ’deki sorunların çözümüne değil, eğitim alanının tümünün sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacağını belirtti.